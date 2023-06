Rendez-vous des adhérents du Monaco Economic Board : "On doit trouver des moyens de satisfaire la demande des nouveaux arrivants sur le marché de l’emploi"

"Ce rendez-vous trimestriel permet aux entrepreneurs de faire des affaires, des alliances, des ouvertures. C’est ici qu’ils prennent conscience qu’ils forment un écosystème, qu’ils sont interdépendants les uns des autres", résume Guillaume Rose, directeur général exécutif du MEB.

Un écosystème qui évolue dans un contexte international "au pire anxiogène, au mieux incertain", selon Jean Castellini, conseiller de gouvernement-ministre des Finances et de l’Économie.

"En ce moment, on ne sait pas trop à quoi se raccrocher. La décrue des taux d’intérêt prendra du temps. Pour 2024, on doit encore s’attendre à des taux d’inflation entre 4 et 5%. Ce qui est certain, c’est que ce que l’on a vécu ces 12-18 derniers mois n’avait pas été vu depuis des décennies, a-t-il expliqué aux adhérents du MEB. Et vous, vous devez prendre des décisions importantes dans ce contexte, ajuster le tir, embaucher ou non, investir ou non, changer de matériel informatique."

L’optimisme des chiffres

L’incertitude à l’échelle planétaire a laissé place à l’optimisme local. Et Jean Castellini a dégainé quelques chiffres du premier trimestre 2023 en les comparant à la même période de 2022, preuve de la vitalité de l’économie monégasque : le volume global des échanges s’élève à 900 millions d’euros (+18%), le chiffre d’affaires de la Principauté a crû de 600 millions d’euros, largement porté par les activités de soutien à la construction.

"L’hébergement et la restauration a conforté sa reprise, le nombre d’emplois dans le secteur privé a progressé de 5%, a poursuivi Jean Castellini. On a dû mal à recruter, ça ne s’améliorera sans doute pas dans un futur proche. On doit trouver des moyens de satisfaire la demande des nouveaux arrivants sur le marché de l’emploi : sur le cadre de vie, sur la rémunération."

Michel Dotta a, lui, exhorté les entrepreneurs à ne pas louper le coche de l’intelligence artificielle. "Il ne faudra pas répéter les mêmes erreurs qu’avec le numérique pour lequel Monaco avait pris du retard, se rappelle le président du MEB. Depuis, on l’a rattrapé et on est dans les clous. Mais à quel prix et avec quels efforts…"

Le MEB organisera d’ailleurs des ateliers pour apprendre à s’en servir, appréhender les avantages et inconvénients.

Michel Dotta a, enfin, saisi l’occasion pour réclamer un observatoire des loyers. "Actuellement, les loyers des appartements ne sont plus aussi florissants qu’avant. C’est un signe précurseur d’un risque de récession faible."