Rachat de Twitter par Elon Musk: voici ce qu'on peut faire (d'utile) avec 44 milliards de dollars

Le conseil d'administration de Twitter a accepté, lundi 25 avril, la proposition de rachat d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, pour 44 milliards de dollars.

L'annonce a été accueillie avec enthousiasme par les fans du patron de Tesla et SpaceX, qui prône une vision absolue de la liberté d'expression, et avec horreur par les partisans d'une modération des contenus rigoureuse, anti-désinformation et anti-discours haineux.

Des mots d'ordre comme #LeaveTwitter (#QuitterTwitter) sont devenus viraux. La Fédération internationale des journalistes (FIJ), plus grande organisation mondiale de la profession, a condamné ce projet de rachat, y voyant une menace pour la liberté de la presse.

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux à critiquer le montant de l'opération, jugé exorbitant. Avec 44 milliards de dollars, voici ce qu'aurait pu faire Elon Musk (ou bien vous, si vous les aviez sur un compte en banque).

1. Freiner la faim dans le monde

En octobre, David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, lançait un appel aux milliardaires pour leur demander 6,6 milliards de dollars. Un montant qui "permettrait d'éviter la famine pour 42 millions de personnes dans 43 pays".

Sur Twitter, Elon Musk avait demandé un plan concret avant d'accepter de fournir à lui seul cette somme, une bagatelle au vu de sa richesse, estimée en 2022 à 219 milliards de dollars. Les Nations unies ont fourni à Elon Musk leur plan d'action, mais le milliardaire l'a ignoré.

Il faudrait 30 milliards par an pour éradiquer la faim dans le monde en 2030, selon David Laborde, coauteur des études du projet Ceres2030.

2. Financer le budget climat des Etats-Unis

Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a affirmé le 28 mars le souhait d'allouer 45 milliards de dollars aux programmes liés au changement climatique.

Dans son dernier rapport publié début avril, le Giec a notamment souligné qu'il fallait totalement réformer l'économie et faire plafonner les émissions d'ici moins de trois ans pour espérer maintenir un monde "vivable".

Tenir l'objectif de +1,5°C nécessitera des investissements de 2.300 milliards de dollars par an entre 2023 et 2052, rien que pour le secteur de l'électricité. Le chiffre tombe à 1.700 milliards pour +2°C.

Selon le Giec, les pays riches dépensent deux à cinq fois moins que nécessaire et les investissements dans les pays en développement sont de quatre à huit fois moins élevés que nécessaire.

3. Combler le déficit de la Sécurité sociale en France

Avec 44 milliards d'euros, le déficit de la Sécurité sociale pourrait (largement) être comblé. Il était en 2021 à 24,6 milliards d’euros, un solde "largement moins dégradé" que prévu, indiquait en mars le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt.

Avec cette perte, la Sécu reste encore plus bas que son creux de 2010 post-crise financière, mais après le record abyssal post-Covid de 38,7 milliards en 2020, le redressement est spectaculaire.

Le dernier budget, voté en décembre, tablait encore sur un déficit de 33,5 milliards, même si la reprise économique augurait déjà d'un meilleur résultat.