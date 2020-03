Qwant publie de nouveaux chiffres d'audience

Selon les chiffres de Médiamétrie arrêtés en décembre, Qwant compte quelque 4,93 millions de visiteurs uniques par mois, dont 1,79 million sur mobile, soit une augmentation de 20,4% de son audience mensuelle en France en un an. De quoi mettre du baume au coeur au moteur de recherche éthique niçois qui a connu une année 2019 compliquée avec le départ de la direction exécutive du groupe de son fondateur et dirigeant historique Eric Léandri et celui, tout récent de Tristan Nitot, vice-président Advocacy.

Détenu par la Caisse des dépôts et le groupe allemand Axel Springer, Qwant actuellement dirigé par Jean-Claude Ghinozzi est le 4e moteur de recherche en France: 11% des utilisateurs de moteurs de recherche sont passés par Qwant dans le mois.