Qu’y a-t-il dans la hotte des startups azuréennes?

Une plateforme pour consommer local

Y a rien là? Oh que si, il y a du monde! Il y a Charlie et ses confiseries de Vence; il y a Laurent et sa crème de truffe d’Ajaccio; Geneviève et Lucien et leurs chocolats de Levens.

Et puis la Confiserie azuréenne de Collobrières (83) et ses marrons glacés; les vins du château Calissanne (13); le cidre de glace La Pomme Givrée de La Roche-des-Arnauds (05) médaillé aux derniers Vinalies internationales et bien d’autres douceurs, faites par les petites mains d’ici et là et surtout de la région Sud, parfaites sous le sapin (puis sur la table).

Le coffret Délices de Noël (50€), entre autres, est à découvrir sur la plateforme Nos Beaux Terroirs, issue d’une collaboration entre le groupe Nice-Matin et la startup BeeShary.



Ah, et aussi des préparations pour gâteaux, des calissons, du nougat, des babas au rhum, des rillettes de canard au foie gras, des navettes aux éclats de caramel... Et plus encore, le tout avec 10% de réduction si vous êtes abonné du Groupe Nice-Matin (un autre excellent cadeau d’ailleurs : un abonnement au journal local).

nosbeauxterroirs.com