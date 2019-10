Qui veut accélérer avec le Village by CA à Sophia?

Vous êtes une jeune pousse innovante dans le domaine de l'intelligence artificielle et du big data? Vous cherchez un accompagnement pour développer votre activité? Ça tombe bien puisque le Village by Crédit Agricole Provence Côte d’Azur lance jusqu'au 1er décembre un appel à candidatures pour intégrer son programme d'accompagnement de 23 mois orienté Business First.

L'accélérateur qui est également bâtiment totem du Cluster IA est un lieu de rencontre où startups, PME, ETI, grands groupes, institutionnels, grandes écoles et universités peuvent coopérer, innover et se développer ensemble.

Moins d'un an après son ouverture, ses 24 startups ont vu leur croissance commerciale boostée par des partenaires impliqués, le réseau international de 31 Villages by CA et une équipe d’impulsion totalement concentrée sur leurs besoins. Elles ont déjà levé plus de 7 millions d’euros auprès d’investisseurs régionaux et nationaux et recruté plus de 50 collaborateurs.

Les candidats désireux de bénéficier du programme d’accélération Business First du Village peuvent déposer leur candidature en répondant aux questions du formulaire d’inscription:

https://aurelienlallemant.typeform.com/to/WJ7Lle

Ils seront ensuite contactés par l’équipe du Village et, s’ils sont retenus, présenteront leur projet devant les membres du comité de sélection, composé des partenaires ambassadeurs du Village.