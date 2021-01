ACRI ST: de l’espace à la Terre

Odile Hembise Fanton d’Andon est l’une des cofondatrices de la Sophipolitaine ACRI, spécialisée dans la recherche et le développement de modèles mathématiques et physiques dédiés à l’observation, l’analyse et la prévision des phénomènes géophysiques.

La plus value de la PME sophipolitaine qui figure à la 31e position du Palmarès? Son expertise de télédétection spatiale – l’observation de la Terre par satellite – qui a donné naissance en 1999 à ACRI-ST dont l’essor est intimement lié aux programmes de l’Agence spatiale européenne et de l’UE. L’entreprise a réalisé plus de 20% de croissance moyenne sur les trois dernières années et dépassé les 21 M€ de CA en 2020, dont 90% à l’export.

Elle recueille, analyse, qualifie, archive et distribue la masse de données produites par les satellites dédiés aux problématiques environnementales.

Avec une équipe de plus de cent ingénieurs et scientifiques localisés en France, Angleterre, Italie, Luxembourg, Maroc et au Canada, ACRI-ST développe des outils de traitement et d’interprétation entrant dans les processus de décision de maîtres d’ouvrage publics comme privés. Acteur clé des programmes d’observation satellitaires, elle s’est récemment développée en Espagne et en Inde.

Le nouvel âge spatial qui voit se multiplier le lancement de micro et nanosatellites par des acteurs privés est un important levier de croissance pour elle.

Contrairement à de nombreux autres acteurs du New Space, la PME qui a récemment été certifiée ISO 9001 se focalise sur la partie segment-sol, c’est-à-dire la réception et l’archivage des données, leur traitement et leur exploitation dans des services aux utilisateurs.

En chiffres

Odile Hembise Fanton d’Andon, présidente d’ACRI-ST et DG du Groupe ACRI

Accès aux fonctions: création en 1999 à Sophia Antipolis

Secteur: technologies, médias, télécommunications

Marché: international

Activité: R&D et ingénierie du spatial

Effectif 2019: 108

CA 2019: 18,2 M€

Taux de croissance annuel composé 2016-2019: 21%