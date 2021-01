Qui sont les lauréats du "Top 500" de 2020, ces trophées décernés par la CCI et l'Union patronale du Var

L'Union patronale du Var a publié la 9e édition de son magazine Top 500 Entreprises 2020/2021 qui classe plus d'un millier d'entreprises varoises par chiffre d'affaires (sur l'année 2019) et permet de démontrer la richesse du tissu économique départemental, répartie par bassins d'emplois et secteurs d'activités. A cette occasion, Covid oblige et via les réseaux sociaux, l'UPV a dévoilé aussi durant les fêtes les noms des cinq lauréats de ses trophées du Top 500, attribués en partenariat avec la CCI du Var.

Pour ces Top 500 2020, remis dans des conditions un peu particulières du fait de la crise sanitaire (sous format vidéo diffusé sur les réseaux sociaux et non plus au Palais du commerce et de la mer de Toulon), le trophée Top 500 a été décerné à Bonifay. L'entreprise familiale, créée en 1946 à Toulon, est spécialisée dans le négoce des matériaux de construction et compte plus de 30 implantations dans le Var. Elle réalise 60,2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019 (347 salariés). André-Jean Bonifay à Toulon a décroché le Top 500 Var Entreprises 2020. DR Le Top Challengers a été attribué à CreaMania à Callian, une entreprise de communication et de design dirigée par Arnaud Raskin. (894.000 euros de CA en 2019, 10 salariés). Arnaud Raskin, dirigeant de CreaMania à Callian et son trophée Top Challengers. DR L'entreprise NAO à La Seyne, fondée en 2010 et dirigée par Guillaume Pellereau, spécialisée dans la fabrication de pergolas bioclimatiques, a décroché le Top Gazelles pour la progression constante de son chiffre d'affaires depuis trois ans (6,9 millions d'euros de CA en 2019, 30 salariés). Guillaume Pellereau de l'entreprise NAO à La Seyne a reçu le Top Gazelles. DR Le Comptoir Général Maritime Varois (CGMV), installé à Brégaillon La Seyne, poids lourds de la logistique portuaire dirigé par Patrick Farvacque, a reçu le trophée de la Meilleure progression du chiffre d'affaires 2019 (10,4 millions d'euros de CA en 2019, 15 salariés). Patrick Farvacque entouré de son équipe du Comptoir général maritime varois situé à Brégaillon La Seyne. DR Le trophée Coup de Coeur de l'UPV a récompensé les deux Casinos Vikings varois de Sanary et Fréjus (7,2 millions d'euros de CA en 2019, 40 salariés), notamment pour la certification ISO 9001-2015 remis à celui de Sanary en février 2020, une première en France pour un casino. Gérald Russo et Thierry Zuccolotto des Casinos Vikings de Sanary et Fréjus ont obtenu le Coup de Coeur de l'UPV. DR Enfin, en partenariat avec la CCI du Var et la Région Sud, l'UPV a remis le trophée RSE Var 2020 (responsabilité sociétale des entreprises, ndlr) à Joël Oros, dirigeant de Soleil du Sud, un groupe implanté à Rocbaron dédié à la production d'électricité photovoltaïque en toiture dans le Var et engagé dans le développement durable notamment aux côtés de Potagers & Compagnie, au Val, pour l'attribution de paniers de fruits et légumes pour les salariés de l'entreprise. Joël Oros, dirigeant de Soleil du Sud, a été honoré du trophée RSE Var 2020 pour ses actions en faveur du développement durable et de la responsabilité sociétale en entreprise. DR