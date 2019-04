Qui sont les lauréats du concours Var Terre d'Innovation 2019

Et les lauréats sont: CIP Process, un projet de Frédérick Bossaert pour le prix du meilleur projet innovant (valeur 5.000 euros) ; Boarding Var pour le prix du meilleur projet innovant de la métropole TPM (valeur 5.000 euros) ; Cor-e porté par Emeric De Vigan pour le prix du meilleur projet innovant smart home et smart city (valeur 5.000 euros) ; Rebird de Théo Jordan et Loïc Beaubras, ainsi que le projet Don porté par Guillaume Doux et Valentin Chrétien pour le prix du meilleur projet innovant étudiant entrepreneur (valeur 1.000 euros) et enfin L’Econome de Julie Hermet pour le prix du meilleur projet innovant de l’innovation sociale de France Active Paca (valeur 500 euros).

CIP Process propose aux industriels de l'agroalimentaire et de la cosmétique de définir sur website dédié les convoyeurs autonettoyants nécessaires à leurs opérations de production et de manutention. Les convoyeurs sont équipés d'un module ultrasons permettant le nettoyage et la décontamination de la bande du convoyeur pendant la production.

Boarding Var est un accessoire adapté à tous les casques de réalité virtuelle. Il apporte de discrets signaux lumineux à l'utilisateur lui permettant de synchroniser sa vue avec le sens de l'équilibre. Lui évitant l'apparition du mal de la réalité virtuelle qui affecte près de la moitié des utilisateurs.

Cor-e a pour objectif d'aider les professionnels, à travers sa plateforme, à la décision sur la prévision du prix de l'électricité sur les marchés de gros et de commercialiser cette solution en France et à l'international.

Rebird est une équipe professionnelle d'eSports composée de joueurs en situation de handicap. Objectif: sensibiliser à la cause du handicap tout en permettant aux joueurs de jouir de cette activité. L'eSport étant en plein essor dans le monde et prévu aux J.O. de 2024

Don est une plateforme de dons en ligne, un site web couplé d'une application mobile sur lesquel l'utilisateur peut donner à l'association caritative française de son choix de plusieurs façons: donner sans recevoir ou donner moyennant un reçu fiscal pour déduction d'impôt à hauteur de 60% ou des réductions d'enseignes partenaires.

L'Econome est une association qui a pour objet de participer à la réduction du gaspillage alimentaire en donnant vie aux fruits et légumes "moches" ou trop mûrs. L'équipe bénévole collecte les invendus des producteurs et maraîchers partenaires sur les marchés de Garéoult et de Solliès-Pont. Une partie est distribuée aux associations caritatives (Secours populaire et Secours catholique) et le reste est valorisé en confitures ou sirops, commercialisés en circuit court. Le tout en lien avec des événements et actions de sensibilisation du public.