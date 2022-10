Qui sont les lauréats de Stars & Métiers dans le Var?

Ils brillent. Et pas seulement grâce à l’étoile qui les a récompensés mardi soir à la Villa Brignac à Ollioules.

Romain Chayla, Christina Rebuffel, Camille Lehmann et Yvan Guerra, les quatre artisans varois primés par le concours Stars & Métiers organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat PACA (CMAR), la Banque Populaire Méditerranée (BPMed) et la Socama ont chacun un talent particulier.

La directrice générale de la BPMed, Sabine Calba, a souligné leur capacité d’adaptation au changement et leur agilité en ces temps de crise. Le président Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Var, Roland Rolfo, a vanté leur aptitude, et celle de tous les artisans, à se surpasser.

Eux, les gagnants, ont ce point commun, parmi d’autres. Ils ont eu une idée. Ils ont concrétisé un rêve, grâce à leur savoir et à leurs valeurs.

Excellence



Christina Rebufell aime "fédérer son équipe". Yvan Guerra n’hésite pas à "prendre des risques". Romain Chayla s’est appuyé sur "ses convictions et ses intuitions pour construire quelque chose". Camille Lehmann insiste sur l’importance de "la formation du personnel qui doit maîtriser de A à Z ce qu’il fait chez le client".

Ils ont démarré leur activité plus ou moins récemment. L’effectif de leur société et leur chiffre d’affaires sont plus ou moins importants. La profession les a reconnus pour leur excellence à travers quatre catégories.

Le Grand Prix Innovation récompense l’innovation sous toutes ses formes, qu’elle soit technologique, organisationnelle ou commerciale. Le Grand Prix Responsable récompense la capacité de l’entreprise à intégrer les préoccupations sociales et environnementales dans son activité.

Le Grand Prix Entrepreneur souligne la pertinence des choix stratégiques et des orientations de développement qui sont garants de résultats économiques en forte croissance. Enfin, le Grand Prix Exportateur récompense la capacité de se développer à l’international.

Le concours Stars & Métiers existe depuis 2007. Il se décline dans chaque région et dans chaque département. Les vainqueurs départementaux poursuivent la compétition au niveau régional. Le lauréat de chaque région concourt ensuite devant un jury national. Les prix varois ont été remis par Pierre Brizi, directeur de réseau BPMed, Sandra Saillio, présidente de Socama Méditerranée(1), Roland Rolfo, président de la CMA du Var, et Philippe Henri, président de BPMed.

"Nous récompensons quatre artisans, remarquait Roland Rolfo. Mais c’est tout l’artisanat qui est à l’honneur, ce soir. Le contexte n’est pas facile. Malgré le “quoi qu’il en coûte” [en référence au discours d’Emmanuel Macron en pleine crise Covid, ndlr], on se demande comment vont tenir certains. Nous sommes là pour les accompagner."



(1) La Socama garantit les prêts professionnels de la Banque populaire. En 2021, 2.000 dossiers ont été financés. 85M€ ont été garantis.