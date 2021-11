Qui sont les jeunes leaders économiques de notre région?

Marie de boutiny, directrice générale de la Maison Jean Niel

Jean Niel, fondée en 1779, est une maison familiale d’excellence, l’une des plus anciennes au monde. Spécialisée dans les parfums et arômes, la société grassoise est dirigée depuis janvier 2020 par Georges de Boutiny à la présidence et sa cousine Marie de Boutiny à la directrice générale. Ils sont la neuvième génération à incarner l’esprit Jean Niel dans la capitale des parfums.



Marie de Boutiny, 9e du classement Choiseul Sud, s’applique à transmettre les valeurs d’"innovation et d’audace", piliers de l’enseigne au savoir-faire parfumeur séculaire. Une richesse cultivée par la nouvelle équipe pour mettre à disposition de leurs clients une offre infinie de créations uniques. Dès 1835, la Maison Jean Niel fournit les plus grands noms de la parfumerie parisienne en pommades et huiles parfumées.

Aujourd’hui encore, les mêmes signatures de la parfumerie fine, d’ambiance et de la cosmétique haut de gamme sont toujours à leurs côtés. Dans les années 2000, l’activité s’étend au secteur des arômes alimentaires.

La Maison Jean Niel mise sur le sur-mesure, "pour que le produit final devance les attentes du client" et s’appuie sur l’expertise de 150 collaborateurs répartis dans le monde entier. Un siège social à Grasse, deux filiales (Amérique et Asie) et des antennes commerciales installées dans les régions stratégiques, Jean Niel distille cependant un parfum de discrétion.

Le secret de l’excellence? Marie de Boutiny, à la fois cheffe d’entreprise engagée et mère attentive de deux jeunes enfants à qui elle essaie de consacrer le plus de temps possible, ne dira pas le contraire.

Elle se veut "dirigeante moderne et visionnaire" et se prépare aux défis de demain. "Renforcer notre offre de produits naturels et clean label dans un esprit d’engagement durable et responsable, accentuer l’engagement sociétal et environnemental de l’entreprise, accélérer la transition digitale et engager les investissements nécessaires pour augmenter la capacité de production du site industriel de Grasse au regard de la croissance de l’entreprise."

Où trouve-t-elle son énergie et sa motivation? "Je pense aux femmes et aux hommes qui ont écrit l’histoire de Jean Niel à travers les époques. Je suis fière et reconnaissante de les représenter aujourd’hui."