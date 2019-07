Qui seront les lauréats 2020 des prix nationaux de la Qualité et de l'Excellence opérationnelle?

Avis aux entreprises qui ont mis en place une démarche d'excellence qu'elle soit dans le leadership, la stratégie, les ressources ou les services. France Qualité lance dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur son appel à candidatures pour la 27e édition des Prix nationaux de la Qualité et de l'Excellence opérationnelle.

Ce concours regroupe le Prix des bonnes pratiques, le Grand Prix Qualité France et le Prix Etudiant master ou licence.

L'édition précédente avait récompensé le laboratoire pharmaceutique carroissois Arkopharma (catégorie ETI) et la startup hyéroise Mini Green Power(PME-PMI) en leur décernant le Prix des Bonnes Pratiques.

Les deux, à leur façon, ont fait de la qualité une vecteur de compétitivité et de performances. Grâce à la mise en place d'un management participatif et une démarche d’amélioration continue, Arkopharma est devenu le site le plus important de phytothérapie d’Europe.

Tandis que Mini Green Power a misé sur la formation, la mobilisation et la motivation de leur équipe. Résultat, la startup a été labellisée Happy At Work 2019 et que le turnover, facteur déclencheur du changement de management, a été divisé par trois en deux ans.

Le prix est ouvert aux petites, moyennes, grandes entreprises françaises et organisations publiques qui travaillent à l'excellence de la performance. Pour postuler à celui des Bonnes Pratiques (avant le 30 septembre), il faut présenter une bonne pratique en management, stratégie, QVT, expérience client, RSE ou excellence opérationnelle.

Le Grand Prix Qualité France, quant à lui, s'adresse aux sociétés qui ont une démarche EFQM globale (date limite de dépôt des candidature, le 30 septembre). Quant au Prix Etudiant,il porte sur une mission effectuée durant l'alternance et les inscriptions doivent être réalisées avant le 15 juillet avec une remise de dossier avant le 15 octobre.

Pour postuler, http://www.qualiteperformance.org/