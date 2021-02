Qui pour remporter le concours de l'entrepreneuriat féminin sur l'agglomération Cannes Pays de Lérins?

Porté par Les Premières Sud, soutenu par la communauté d'agglomération de Cannes Pays de Lérins et en partenariat avec Titan Datacenters, la première édition du concours de l'entrepreneuriat féminin est ouvert!

Le réseau Les Premières est constitué d'incubateurs régionaux en France métropolitaine, ultra-marine et au Luxembourg. Tous ont pour mission d'accompagner les femmes et les équipes mixtes dans la création et le développement de leurs entreprises innovantes. "C'est un activateur de croissance qui s'appuie sur l'immense potentiel économique des femmes avec un impact social fort, pour créer de la valeur et de l'emploi durable". Le message est clair!

Pour cette première édition, Caroline Dumond, déléguée générale des Premières Sud est fière de mettre l'entrepreneuriat féminin de l'agglomération Cannes Pays de Lérins à l'honneur : "Il y a dans ce secteur une vraie dynamique autour de l'entrepreneuriat et nous avons imaginé ce concours pour mettre un beau coup de projecteur sur les projets innovants qui y poussent. Ceux portés par les femmes!"

Comment ça marche?

Vous êtes une femme dirigeante, seule ou au sein d'une équipe féminine ou mixte? Votre entreprise est domiciliée (ou vous souhaitez l'immatriculer, la domicilier) sur la communauté d'agglomération de Cannes Pays de Lérins? Ou bien, en tant que dirigeante, vous habitez sur une des cinq communes de la communauté d'agglomération de Cannes Pays de Lérins (Cannes, Le Cannet, Mandelieu-La Napoule, Mougins et Théoule-sur-Mer)? Votre entreprise est porteuse d'innovation (dans la tech, sociale, modèle d'affaire, marketing...)? Votre entreprise est créée depuis moins de 30 mois ou prévue d'être créée dans les prochains mois? Vous avez déjà un produit ou un service commercialisable?

Alors, ce concours est fait pour vous. Les inscriptions se font sur le site des Première Sud du 1e mars au 2 avril, et 3 lauréates seront sélectionnées parmi toutes les candidatures pour venir pitcher en présentiel devant un jury le 20 avril 2021 à la pépinière CréACannes.

Ce que l'on gagne

Le 1er prix de ce concours sera remis par Titan Datacenters et comprend 1 an d'accompagnement par l'incubateur Les Premières Sud en programme de pérennisation et/ou développement d'entreprise mais aussi 1 an de coworking à la pépinière de CréACannes et une 1 machine titan SmallCloud offerte par Titan Datacenters.

S'inscrire