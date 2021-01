Qui est Sabine Calba, nouvelle directrice générale de la Banque Populaire Méditerranée

A compter du 1er avril, Sabine Calba prendra la direction générale de la Banque Populaire Méditerranée (BPMed). Elle succède à Christophe Bosson qui a été nommé directeur général de la Banque Populaire Occitane.

Nommé hier, jeudi 28 janvier, à l’unanimité par le conseil d'administration, la nouvelle directrice générale a fait toute sa carrière au sein du groupe Banque Populaire: depuis ses débuts en 1993 en tant que chargée d’affaires sur le marché des particuliers à Metz à responsable au sein de la BPCE de l'ensemble des pôles de développement Banque Populaire banque de détail (particuliers, gestion privée, professionnels, agriculteurs - viticulteurs), entreprises et institutionnels (PME, ETI, Entreprises sociales et solidaires, professionnels de l’immobilier).

Philippe Henri, président du conseil d’administration de la Banque Populaire Méditerranée, se félicite de son arrivée: "Son expérience et son parcours réussis, sa maîtrise des différents métiers de la banque et sa connaissance de notre groupe dont elle partage les valeurs sont autant d’atouts sur lesquels Sabine pourra s’appuyer pour œuvrer à la poursuite de la belle trajectoire de la Banque Populaire Méditerranée et lui donner un nouvel élan."

Et de remercier "Très chaleureusement Christophe Bosson de son engagement à la tête de la BPCA, puis de la BPMED. Artisan d’une fusion réussie, il a fixé pour la BPMED un cap ambitieux qu’il a tenu, malgré les intempéries. Christophe a aussi su créer un esprit d’équipe indispensable à la pérennité de notre entreprise et nous placer en position de conquête, ce qui nous permet aujourd’hui d’organiser sa suite dans les meilleures conditions."