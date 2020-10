Qui est Pascal Dassonville, le nouveau directeur régional d'Enedis en Côte d'Azur?

Pascal Dassonville succède en tant que directeur régional d'Enedis Côte d'Azur à Bernard Mouret qui a fait valoir ses droits à la retraite.

A 53 ans, cet ingénieur diplômé de l’ENSTA (École nationale supérieure de techniques avancées) aura en charge la direction des départements des Alpes-Maritimes et du Var.

Avant de rejoindre la Direction Régionale d’Enedis en Côte d’Azur, il a notamment assuré les fonctions de directeur territorial, puis de directeur délégué au sein de la direction régionale Paris.

"C’est avec une grande fierté que je rejoins la direction régionale d’Enedis en Côte d’Azur. Ce que je souhaite, c’est qu’au travers de nos missions de service public nous soyons acteur de l’avant-gardisme de ce territoire, a-t-il déclaré. Notre action s’inscrira pleinement dans le projet industriel et humain 2020-2025 lancé par notre présidente Marianne Laigneau fin septembre. Nous devons être cette entreprise moderne, innovante, ancrée dans son territoire et toujours à l’écoute de ses clients."

Performance industrielle et approche durable

Avec ce nouveau projet industriel et humain, Enedis entend concilier performance industrielle et approche durable au cœur des territoires et au plus près de ses clients, pour être au rendez-vous des mutations d’aujourd’hui et anticiper celles de demain. C’est tout le sens de ce projet, co-construit avec ses salariés, clients et parties prenantes.

Concrètement, Enedis prend huit engagements à horizon 2025: viser zéro accident grave ou mortel pour ses équipes et ses prestataires; diviser par deux le délai de raccordement des clients d’ici à 2022; réduire son empreinte carbone de 20% en 2025 et atteindre la neutralité carbone en 2050; rétablir 90% des clients en deux jours en cas d’incident climatique majeur sur le réseau; avoir l’un des meilleurs rapports qualité prix en Europe; atteindre 70% d’indice d’engagement de ses salariés en 2024 (vs 58% en 2019) ; permettre, à 100% des clients de suivre leur consommation, grâce au compteur communicant, et de bénéficier d’une offre innovante de leur fournisseur; créer 20 activités nouvelles (communautés énergétiques, solutions de mobilité électrique, services de données, ...) dans le cadre de projets et ou de partenariats.

La Direction régionale d’Enedis en Côte d’Azur s’est organisée pour déployer ce projet en interne et pour coconstruire la déclinaison de ce plan sur la Côte d’Azur. "La collaboration de l’ensemble de nos salariés, est la clef de la réussite de cette déclinaison. Et c’est en cohérence avec l’ambition d’Enedis qui est de faire de ce projet, celui des salariés, que nous avons lancé les premiers travaux. Cette entreprise c’est la leur et il nous semble primordial qu’ils soient impliqués dans la construction de son avenir", a affirmé Pascal Dassonville.