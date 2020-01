Qui est Luca de Meo, le nouveau directeur général de Renault à partir de juillet?

Le conseil d'administration réuni mardi après-midi au siège du groupe à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) a décidé de confier la direction opérationnelle de Renault à cet Italien de 52 ans, à compter du 1er juillet.

Lié à Volkswagen par une clause de non concurrence, il n'a pas été en mesure de prendre ses fonctions plus tôt.

La directrice financière Clotilde Delbos, qui assure la direction générale par intérim depuis le mois d'octobre, a par ailleurs été nommée directrice générale adjointe, également à compter du 1er juillet.

De gros chantiers attendent Luca de Meo, dirigeant polyglotte et parfaitement francophone.

Le président du conseil d'administration Jean-Dominique Senard compte sur lui pour donner un nouveau souffle à une entreprise ébranlée par les soubresauts de l'affaire Carlos Ghosn, l'ancien patron du groupe arrivé clandestinement fin décembre au Liban pour fuir la justice japonaise qui devait le juger pour diverses malversations.

"Je me réjouis de cette nouvelle gouvernance qui marque une étape décisive pour le groupe et l'Alliance. M. Luca de Meo est un grand stratège et visionnaire d'un monde automobile en pleine mutation", a déclaré M. Senard, cité dans un communiqué de Renault. "Son expertise, mais aussi sa passion pour l'automobile font de lui un véritable atout pour le groupe".

Expert en marketing

Luca de Meo, expert en marketing qui a fait toute sa carrière dans l'automobile, a redressé Seat dont il avait pris la direction en 2015 après avoir piloté les ventes du constructeur allemand Audi. La marque espagnole, moribonde il y a quatre ans, a battu l'an dernier un record historique de ventes.