Qui est le nouveau directeur général de la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur

Il est arrivé fin août à la Chambre de commerce et d'industrie de Provence-Alpes-Côte d'Azur après avoir passé huit ans à la CCI de Lozère dont deux au sein de la CCI d'Occitanie. Eric Ferrières succède à Philippe Blanquefort en tant que directeur général de la chambre consulaire de région. Sa nomination traduit la volonté du président Philippe Renaudi et des membres de son bureau de renforcer le rôle de soutien aux sept CCI territoriales au service de plus de 388.200entreprises.

"Mon objectif est d'accélérer la dynamique, d'amplifier la résonance du travail de nos élus, des DG et de leurs équipes dans les territoires sur tous les sujets à fort enjeu pour les entrepreneurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur", a déclaré Eric Ferrières qui a oeuvré pendant plusieurs années à la CCI de l'Aude à l'accompagnement sur le terrain des PME, PMI, collectivités, pôles de compétitivité ainsi que sur des périmètres aussi variés que l'international, le financement, l'aménagement du territoire.

Et Philippe Renaudi d'ajouter "C'est un renforcement de nos services supports nécessaire: répondant à la stratégie nationale et la loi Pacte, mais aussi et surtout au service d'un réseau qui pilote près de 153ME de chiffre d'affaires - près d'un milliard avec les filiales - et compte 882 collaborateurs, près de 2.000 avec les équipements gérés."

Le nouveau venu poursuit également sa mission nationale dans le groupe des directeurs généraux qui animent et coordonnent le plan stratégique des CCI de France.