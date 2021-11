Qui est le nouveau co-président de la French Tech Côte d’azur ?

La French Tech Côte d’Azur, mouvement collectif qui mobilise les entrepreneurs et et acteurs de l’écosystème startup, compte deux co-présidents. Jusqu’au mois dernier Cédric Messina et Frédéric Bossard assuraient cette mission. Cependant, Cédric Messina, fondateur de MyCoach, a souhaité s’engager aux côtés de Jean-Pierre Savarino dans la course à la présidence de la CCI Nice Côte d’Azur et a démissionné de la vice-présidence de la French Tech CA "parce que je ne suis pas favorable au cumul des mandats".

Le conseil d’administration a ainsi décidé le 2 novembre de nommer César Camy, actuel président de Nice Start(s)Up et également président de 1Check à la co-présidence de l’association aux côtés de Frédéric Bossard.

Egalement business angel, le tout nouveau co-président souhaite créer prochainement un fonds réservé aux greentech, agritech et smart building tech. César Camy connaît très bien le territoire, et se lance avec "fierté et envie" dans ce mandat d’une durée de deux ans.