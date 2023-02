Qui est Fabrice Larue, l’homme d’affaires français nommé au conseil d’administration de la Société des Bains de Mer à Monaco

C’est une nouvelle ère qui démarre. Devenu président-délégué du groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer le 24 janvier dernier, Stéphane Valeri a "entamé une réorganisation de la gouvernance de la société pour la mettre en phase avec les nouveaux objectifs de l’entreprise", explique un communiqué qui illustre cette volonté en annonçant la nomination de Fabrice Larue au conseil d’administration de la SBM.

L’homme d’affaires français, en qualité d’administrateur, viendra "apporter son expertise au groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer", précise le communiqué.

Expert de la production audiovisuelle

Une expertise forgée pendant quarante ans notamment dans le secteur des médias, couplée à une passion que Fabrice Larue entretient pour Monaco où il a choisi de s’établir depuis longtemps, en famille.

L’homme d’affaires, au cours de sa vie professionnelle, a notamment été directeur général de Radio Nostalgie et vice-président directeur général de Génération Expertise Média, la régie publicitaire de Radio Monte-Carlo et Radio Nostalgie. Il a, par la suite, dirigé la filiale média du groupe LVMH, spécialisée dans l’information économique et financière. Depuis plus de 22 ans, avec sa société FLCP, Fabrice Larue a créé Newen, aujourd’hui filiale de TF1, la première société de production audiovisuelle française. Il a contribué à porter la création de marques françaises à l’international telles que les séries Braquo ou Versailles ou Plus Belle La Vie.

Autour du président-délégué Stéphane Valeri, le conseil d’administration de la SBM est donc désormais composé de Nicolas Bazire, Agnès Falco, Marie-Pierre Gramaglia, Troy Hickox, Aleco Keusseoglou, Thierry Lacoste, Fabrice Larue, Christophe Navarre, Laurent Nouvion et Pierre Svara.