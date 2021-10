Qui est Anne-Sophie Peyran, la nouvelle directrice communication et marque d'Université Côte d'Azur?

Anne-Sophie Peyran est depuis début septembre la nouvelle directrice communication et marque d’Université Côte d’Azur (UCA) qui figure parmi les grandes universités de recherche françaises.

Diplômée de Skema Business School où elle a débuté sa carrière, elle a ensuite piloté de 2005 à 2018 le département Marketing, Commercial et Communication du réseau Riviera Port. Elle a ensuite rejoint la direction de la performance et du développement pour guider la démarche marketing de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Nice Côte d’Azur jusqu’en 2020.

Son expérience de la conduite du changement et du développement économique territorial lui permettra d’accompagner la stratégie de croissance d’UCA. Son arrivée a été portée par plusieurs facteurs : l’envergure territoriale de la mission, l’envie de participer à la dynamique d’UCA, la qualité de l’équipe de gouvernance et l’ambition collective portée par les équipes pour faire d’UCA une marque de référence au national comme à l’international.

Pour l'accompagner dans sa mission, Anne-Sophie Peyran est accompagnée d'Olivier Lubrano, directeur adjoint communication et marque.