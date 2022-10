Qu’est-ce qui rend la Principauté si attractive?

Dans la salle de conférence de l’hôtel Méridien Beach Plaza, le public était au rendez-vous pour assister au Club de l’Eco du Groupe Nice-Matin organisé en partenariat avec le Monaco Economic Board (MEB).

Au programme de cette première rencontre matinale du Monaco Business: l’attractivité de Monaco pour le pays et ses environs. Un thème majeur présenté au préalable par Guillaume Rose. Le CEO du MEB a ensuite donné la parole à Christian Huault, rédacteur en chef du Groupe Nice-Matin en charge d’animer le débat: "Nous vivons dans un monde en plein mouvement, la pandémie d’abord, la crise économique ensuite, qui ont eu des incidences importantes sur nos vies et celles de vos entreprises, a-t-il rappelé. Alors comment fait Monaco pour sortir la tête haute de ces crises successives?"

"Adapter notre modèle aux nouveaux actifs"

"Ce qui rend le modèle monégasque prospère, c’est sa capacité à attirer des résidents, des investisseurs, des entreprises, des travailleurs quotidiens [45.000 Français et 8.000 Italiens chaque jour, ndlr] en adaptant notre modèle à leurs besoins, a répondu Frédéric Genta. Et d’ajouter: La crise du Covid a profondément modifié la manière de vivre et de travailler, elle a accéléré la numérisation du monde. Aujourd’hui, un dirigeant qui habite à Londres ou Zurich peut envisager de s’installer ici."

Conséquence: les résidents monégasques ont changé. "Ils sont plus jeunes, souhaitent être actifs, investir, se faire un réseau, améliorer leur qualité de vie et accéder à une vie culturelle forte", a poursuivi le délégué interministériel à l’attractivité et à la transition numérique.

C’est bien là que se situe la mission du gouvernement monégasque: s’assurer de rester attractif auprès de ces nouveaux actifs qui font la croissance de la Principauté.

Ecosystème économique et numérique performant

Parmi les atouts indéniables de la Principauté relevés par nos partenaires, "son emplacement et sa qualité de vie exceptionnelle" devenue un critère primordial après la crise sanitaire, mais aussi "ses valeurs et son style occidental fort qui n’ont rien à envier à Singapour ou Dubaï", a rappelé Frédéric Genta.

Monaco n’a pas attendu la crise pour agir. Le pays a entamé depuis plusieurs années un travail de modernisation de ses services. Un panel d’outils numériques a vu le jour: Cloud souverain, 5G, e-administration.

Une transformation que la Principauté a également initié dans le secteur de l’énergie (bouclier tarifaire, investissement dans les énergies renouvelables en partenariat avec la SMEG) et la mobilité avec le développement du covoiturage (2.000 trajets par semaine aujourd’hui) et le recours au télétravail.

Les partenaires ont ainsi salué les nombreux dispositifs mis en place par l’État pour les accompagner. "Le gouvernement investit pour l’avenir. Nous avons créé différents fonds de soutien. Parmi eux, le Fonds bleu a permis d’accompagner plus de 400 entreprises dans leur transformation numérique", a ajouté le délégué interministériel.

Un nouveau plan d’attractivité

Ce dernier insiste, le vrai défi de demain est humain. "Au-delà des mesures déjà mises en place, nous souhaitons aujourd’hui aller plus loin dans l’accompagnement des futurs résidents. Nous visons des procédures encore plus simplifiées leur permettant d’investir, de se développer et de créer de l’emploi. C’est pourquoi, en équipe avec le MEB, nous allons à leur rencontre. On s’assure qu’à chaque étape Monaco soit compétitrice et on se demande comment on fait d’un résident potentiel, un résident actif, un investisseur."

Un chantier parfois difficile a-t-il reconnu, mais que Monaco mène de front grâce à une adaptation excessivement rapide et agile.

"Cette époque donne une chance encore plus forte aux villes-États de compter. Cela montre qu’une économie peut croître à distance sans être dépendante uniquement de son foncier. C’est une opportunité unique de nous affranchir de notre territoire", a conclu le représentant du gouvernement.