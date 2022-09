Qu'est-ce que Swiit, le premier village sportif 3.0 créé par trois Varois

L’idée

Imaginez les sportifs dans la vraie vie, totalement interconnectés grâce au village virtuel d’une application dont les seules limites sont celles de l’imagination de ses créateurs. A Solliès-Ville, Sullivan Tronchet, Guillaume et Quentin Michel de Pierredon travaillent depuis deux ans à la création de Swiit, une plateforme sociale interactive offrant un accès à tous les services possibles pour une expérience sportive unique dans le métavers.

L’appli sera disponible à la fin du mois.

Le produit

Moteur de recherche, réseau social, map géolocalisée, porte-cryptomonnaie et tirelire NFT, marketplace, outil de développement personnel, source de données... Swiit est un condensé de services et de data dans une application que chacun gère comme il veut. Les données privées restent privées. Les créateurs ont bordé le RGPD avec des avocats spécialisés.

Accessible dans tous les pays, gratuite pour les utilisateurs, Swiit décline un abonnement payant pour les professionnels à 49€ par mois et 69€ pour les sociétés.

La plus-value

Gratuite pour les utilisateurs, Swiit offre un volet gamification. Toute pratique de sport (en vrai donc) est rémunérée en iicoins, la monnaie de l’application. Celle-ci permet d’acheter des services et produits dans l’appli. Elle sera échangeable avec d’autres cryptomonnaies en 2023. "On sait que les gens sont intéressés par les récompenses. On veut que iicoin soit la monnaie de référence dans le domaine sportif."

L’investissement

"Toutes nos économies, tout notre temps et l’aide d’investisseurs de notre cercle proche: 300.000€ au démarrage."

Swiit est en train de boucler sa deuxième levée de fonds – un million d’euros – qui doit permettre non seulement de réussir le lancement mais surtout de travailler avec de nouveaux développeurs sur la phase d’après: le Web 3.

Le défi

Les créateurs de Swiit font le pari de mettre la technologie au service de la santé des humains. L’appli doit à la fois faciliter l’activité des professionnels grâce à une palette d’outils de gestion, et offrir au public un nouveau mode de consommation du sport, ludique et rémunéré.

Des athlètes influenceurs proposeront des jeux concours durant la phase de lancement, avec de très beaux lots à gagner. Au final, la plateforme veut permettre aux gens de trouver leur sport à côté de chez eux, de pratiquer ensemble, de participer à des événements.

Le défi de Swiit tient en trois mots: a fitter world (un monde plus en forme).

L’objectif

Guillaume, Quentin et Sullivan sont des entrepreneurs aguerris. Le lancement de Swiit, ils l’ont préparé, calculé, mûri des jours et des nuits durant, avec l’aide de consultants, avocats, économistes avertis.

"On part sur un conservative case: 1% des professionnels et 0,7% des utilisateurs mondiaux, pour être dans les clous de nos investisseurs. Ce qui nous intéresse, avant tout, c’est de faire vivre mieux tous les acteurs du sport dans le monde, de faire se rencontrer les gens, de combattre l’obésité des enfants notamment. L’avenir, c’est un label Swiit et la possibilité de convertir ses propres prouesses dans des jeux virtuels. Swiit n’est pas une appli de performance: c’est le retour à la vraie vie."



> swiitverse.com