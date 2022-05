Quels enjeux pour demain au Crédit Agricole Provence Côte d'Azur

Proximité. C’est la carte maîtresse jouée par le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur (qui regroupe les Alpes-Maritimes, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence et Monaco) pour faire état de son très bon bilan et des perspectives à venir. C’est au cœur de l’agence Nice Félix-Faure dirigée par Sébastien Clerc, que la banque verte a dévoilé son jeu.

Clientèle en hausse

La proximité d’abord par le modèle coopératif et mutualiste de la banque fondée en 1894 qui compte 10 millions de sociétaires (plus de 500.000 en Paca). Être sociétaire, c’est un peu être acteur de sa banque, participer à son évolution, tout en étant client. Christian Moutte, président du conseil d’administration de rappeler: "Je ne suis pas banquier, comme les autres membres du conseil! Mon rôle est de représenter l’ensemble des sociétaires à la façon d’un animateur de proximité de nos territoires. C’est ce qui fait la force du Crédit Agricole, un modèle gagnant depuis plus de cent ans."

José Santucci, directeur général du Crédit Agricole PCA, d’enchaîner sur les résultats de la caisse régionale "Malgré deux années contrastées, notre modèle de développement a été validé. Nous avons distribué la confiance en ces temps incertains." Résultat, une fréquentation des agences en hausse avec deux millions de visites par an et bientôt un million de clients particuliers et professionnels. Une clientèle en hausse (+53.000 clients en 2021) basée sur la satisfaction et les recommandations qui permet d’afficher un produit net bancaire de 487 millions d'euros avec, chaque jour, 11 millions d'euros de financements distribués sur le territoire. "Certes, poursuit José Santucci, nous avons respiré en 2021 mais nous entrons dans une nouvelle période d’incertitude avec le retour de l’inflation, des taux d’intérêt très bas qui remontent brutalement, des difficultés de recrutement... Il va falloir accompagner nos clients. Nous avons une économie à réinventer. Sans oublier le challenge mondial de décarbonation. Il va falloir répondre présent et être un acteur solide."

Du nouveau côté épargne

Pour sa part, Thierry Hardy, directeur général adjoint, évoque les changements de comportements sur la partie épargne: "Beaucoup de boursicoteurs sont apparus avec le confinement, accompagnés par nos conseillers, et cette habitude est restée. Les ouvertures d’assurances-vie sont également en hausse et les demandes sont grandissantes quant à une d’épargne responsable."

Un carré d’as en main pour le Crédit Agricole qui recrute en moyenne 160 personnes chaque année et compte ouvrir d’autres agences en physique. "Si nous sommes 100 % digital, nous sommes aussi 100 % humain, appuie le directeur marketing Stéphane Benoussaid. Nombre de projets sont amorcés comme utiliser les emplacements de nos agences pour installer des bornes de recharge électrique. Que ce soit sur le terrain du numérique, agricole ou énergétique, le paysage démographique entre en transition. Nous nous positionnons pour être le partenaire privilégié de toutes ces transitions au sein du territoire."

Repères

> La Caisse régionale Provence Côte d’Azur (Alpes-Maritimes, Var, Alpes-de-Haute-Provence et Monaco) affiche ses résultats 2021

> 203 agences

> 934.219 clients dont 81 % de particuliers

> 511.157 sociétaires

> 2 744 collaborateurs

> 487 millions d'euros de produit net bancaire

> 11 millions d'euros injectés chaque jour dans l’économie du territoire

> 108.000 heures de formation dispensées aux collaborateurs

> 58% : taux de féminisation