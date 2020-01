Quels atouts pour les professionnels de la grande plaisance de signer un partenariat avec l'Urssaf Paca

L’objectif de ce partenariat est d’offrir aux 110 adhérents du cluster de la grande plaisance une meilleure connaissance de la législation et de son application. Il s’agira aussi de favoriser les démarches, notamment dématérialisées (déclarations, paiements, compte en ligne) et, pour l’Urssaf (Union de recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'allocations familiales), de lutter contre le travail dissimulé et la concurrence déloyale, en informant sur les risques encourus.

Un important volet prévention

Pour anticiper les contrôles et en diminuer l’appréhension, un important volet prévention sera mis en place afin d’identifier et de traiter les difficultés éventuelles rencontrées par les entreprises. Des rencontres thématiques seront organisées par exemple sur l’utilisation des services dématérialisés; les offres de services simplifiées pour les obligations déclaratives et le télépaiement, ainsi que sur les démarches lors de la fin d’activité ou le changement de statut.

Si le cluster pourra solliciter l’Urssaf au soutien d’un de ses membres pour demander, par exemple, l’étalement des cotisations ou une réponse à une question juridique dans les 48 heures via une fiche de liaison, l’Urssaf s’est engagée, de son côté, à améliorer l’accompagnement de ces entreprises, tant dans la prévention que la résolution de leurs difficultés, via un numéro de téléphone dédié et un suivi régulier.

"Pour faciliter la vie des entreprises"

"C’est important pour nous de vous voir continuer à grandir, à évoluer, d’aider, d’accompagner et de trouver des solutions pour ces entreprises, afin que cette filière continue d’être un leader mondial", a souligné Philippe Korcia, président de l'Urssaf Paca. "Nous souhaitons avoir des entreprises qui fonctionnent, qui embauchent, qui fassent du cash pour que l’économie tourne, a précisé Dominique Clément, directeur régional de l’Urssaf Paca. Dans l’intérêt des entreprises et de toute l’économie, il faut travailler ensemble. Votre cluster est un acteur emblématique de l’économie locale, il y a des emplois derrière. La filière de la grande plaisance, c’est l’ADN de la région."

Quant à Laurent Falaize, président de Riviera Yachting Network, il s’est réjoui de ce partenariat (au même titre que celui signé auparavant avec la Carsat Sud-Est) qui favorisera "des relations constructives, plus fluides, dans un esprit de compréhension mutuelle". Et ce, afin de "faciliter la vie des entreprises et de lever les freins pour se concentrer sur les objectifs de la filière". Indiquant, par ailleurs, que cette signature "est un gage de confiance pour nous".

Le président de l’Urssaf Paca a, par ailleurs, promis d’étendre par la suite cet accompagnement à tout le secteur de la plaisance.