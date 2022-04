Quelles mobilités pour demain et comment décarboner nos villes et leurs alentours

Si ces derniers mois l’augmentation du prix du gasoil a largement impacté le pouvoir d’achat des Français et (re)dirigé leur intérêt vers des véhicules plus vert et économes, hybrides ou électriques, de nombreuses entreprises, collectivités et métropoles comme Toulon Provence Méditerranée ont déjà entamé ce virage afin de réduire les émissions de CO2.

Chez Escota, le réseau autoroutier filiale de Vinci Autoroutes, ces préoccupations sont au cœur de la stratégie du groupe. C’est même «un investissement durable», estime Bertrand Wipf-Scheibel, son directeur de la communication. Pour rappel, le réseau Escota Sud-Est représente 1.000 salariés répartis d’Aix-en-Provence à la frontière italienne. En 2021, il a réalisé 774 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une dette estimée à 1.203 millions d'euros principalement liée aux travaux d’entretien des infrastructures, soit 128 millions d'euros par an. «Chez nous, l’investissement est permanent.» Car si ce réseau autoroutier mérite en permanence d’être entretenu, sécurisé, aménagé et adapté pour répondre au 758.000 véhicules par jour enregistrés sur la zone Sud-Est (soit 6.963 millions de kilomètres parcourus), Escota a déjà ancré les fondations d’un avenir décarboné.

«Il faut décarboner la route»

Hormis les solutions de covoiturage, d’autopartage des véhicules et de développement de la flotte électrique proposés aux collaborateurs et personnels chargés de la maintenance, l’entreprise Escota a des solutions concrètes à proposer. En prenant acte de ce terrible constat: «La part d’émission de CO2 d’environ 30% n’a pas baissé depuis plusieurs décennies malgré les efforts, de motorisation des véhicules notamment. La route représente encore 86% des mobilités quotidiennes.» Que faire? Changer son véhicule thermique pour un modèle plus green par exemple. «On ne peut pas mettre des transport en commun partout, reconnaît Bertrand Wipf-Scheibel. Il faut décarboner la route.»

Pour cela, Escota propose de réduire les émissions de CO2 en améliorant la fluidité de la circulation et les infrastructures existantes. Exemple à Toulon avec l’élargissement de l’A57. Mathilde Froment, directrice adjointe des opérations de ce chantier, s’exprimera demain à l’occasion du petit-déjeuner du HubEco pour faire le point sur l’évolution du chantier et expliquera comment, avec Escota, il est prévu de réaliser une voie de bus dédiée sur cette autoroute pour une circulation plus fluide de ce moyen de transport.

Par ailleurs, il sera aussi question d’évoquer la future interface intermodale qui devrait voir le jour d’ici 2025 à la gare ferroviaire de Saint-Musse à Toulon pour faciliter les liaisons bus/train et interurbaines. Hormis le developpement des voies dédiées pour les bus sur les autoroutes et des bandes d’arrêt d’urgence accessibles à ces moyens de transport en cas de bouchons de circulation, il est aussi prévu de créer des parkings pour favoriser le covoiturage, notamment avec l’aide financière de la Région Sud. De même, le réseau autoroutier envisage de créer des pôles multimodaux complémentaires sur le territoire pour favoriser les liaisons et correspondances entre les différents moyens de transport. Ce qui devrait permettre de laisser son véhicule à la périphérie pour joindre le centre-ville aisément en bus ou train par exemple.

Concernant l’électrique: «D’ici 2023, toutes nos aires d’autoroutes en France seront dotées de bornes de superchargeurs» pour «faire le plein» en 20 minutes. Des aires de repos comptent déjà des bornes Unity et Tesla comme à Vidauban. «C’est en train de se généraliser. A terme, il faudra densifier ces dispositifs», reconnaît Bertrand Wipf-Scheibel. Escota envisage de proposer jusqu’à 60 bornes de recharge par station d’ici 2035.

Pour l’heure, il s’agit surtout de changer les comportements et habitudes des usagers. Et les entreprises de montrer la voie – elle présenteront leurs solutions comme l’emploi de flotte électrique ou au gaz naturel – et la ville de Toulon d’être «un laboratoire» attendu au tournant sur ces questions. «Le tunnel de Toulon a un rôle stratégique et l’autoroute un rôle primordial pour une ville comme Toulon coincée entre mer et montagne, pour laquelle c’est une artère vitale, une liaison essentielle.» Autant de sujets qui seront abordés demain.

