Quel est impact de la remontée des taux sur notre épargne?

Les taux remontent. Est-ce vraiment une bonne nouvelle pour notre épargne? Si les rendements des produits réglementés comme le livret A sont tirés vers le haut par le double effet de l’inflation et de la politique de la Banque centrale européenne (BCE), la remontée des taux est en train de mettre un vrai bazar dans le monde de l’épargne.

Pourquoi? Parce que dans les placements proposés couramment aux épargnants, au premier rang desquels les assurances vie, se trouvent une forte proportion d’obligations. Autrement dit, des prêts que souscrivent des entreprises pour se financer. Sur une durée autour de dix ans, leur taux est proportionnel à la valeur de l’argent au moment où les entreprises y font appel. Donc jusqu’à ces derniers mois, leur rendement était peu élevé (pour celui qui prête, donc l’épargnant) puisque les taux auxquels on pouvait emprunter étaient très bas.

Meilleur rendement

Aujourd’hui avec la remontée des taux, les nouvelles obligations souscrites auront un bien meilleur rendement. "Dans quelque temps, il y aura suffisamment de nouvelles obligations avec un rendement élevé sur le marché mais actuellement, nous sommes dans une phase intermédiaire, où les obligations déjà souscrites avant la remontée des taux vont se déprécier", commente Vincent Bignon, économiste à la Banque de France, dont le message est avant tout d’inciter à la prudence dans cette période trouble. "Entre les taux qui remontent et l’inflation dont la baisse va commencer mais qui demeure élevée, les effets sont multiples et contradictoires, il est difficile de savoir lequel aura le plus d’impact", poursuit l’expert.

"Il y a actuellement de belles opportunités concernant les obligations", estime quant à lui Maxime Chipoy du site d’information sur l’argent Money Vox, car on peut acheter une obligation à prix décoté et en l’amenant à son terme faire une plus-value en récupérant la somme de départ investie, ainsi qu’un "coupon" pouvant aller de 4 à 5% de rendement.

"C’est ce qu’on appelle des fonds à échéance, des produits qui sont actuellement créés et proposés par des conseillers en gestion de patrimoine, des intermédiaires en placements financiers ou des assureurs vie digitaux."

Si cette démarche vous semble un peu alambiquée, il est aussi possible de patienter, le temps que le volume de nouvelles obligations, souscrites à des taux plus élevés donc, soit suffisamment important pour avoir un effet sur les fonds euros, présents dans les assurances vie.

Prudence sur les actions

"Son rendement est actuellement de 2% mais il va reprendre des couleurs et devrait rester intéressant et sans risque pendant longtemps car les assureurs vont acheter de nouvelles obligations pour remplacer les vieilles", poursuit Maxime Chipoy. Quant aux actions, attention. Si la règle veut que "la remontée des taux bénéficie aux obligations qui vont du même coup intéresser les investisseurs, au détriment des actions, dont la valeur va mécaniquement baisser", rappelle Vincent Bignon, mieux vaut jouer la prudence à ses yeux. "Il faut être conscient du risque que l’on prend à acheter des actions", prévient l’économiste tandis que Maxime Chipoy rappelle que la Bourse est proche de son record et n’offre donc pas un potentiel de progression très attractif. Bref, dans ces temps troubles, une seule règle semble s’appliquer sans risque: "Oublier tout ce qu’on a en tête depuis quinze ans sur l’argent et avec un taux d’inflation à 6%, placer systématiquement sur un livret les liquidités plutôt que de les laisser sur le compte courant."

Cap vers la Bourse ?

Le taux réel est le taux d’intérêt moins le taux d’inflation. Actuellement, les taux réels restent bas puisque l’inflation est élevée. Ce phénomène entraîne aussi mécaniquement la hausse des taux car l’épargne demeure moins avantageuse que l’investissement, donc si les acteurs économiques investissent, il y a un besoin d’argent et le prix de l’argent (les taux) augmente.

Selon la Banque de France, au troisième trimestre 2022, les Français ont placé 41,1Mds€ dont 21,4Mds€ vers les livrets tandis que les assurance vie avec support en euro sont à -2.4Mds€ alors même que le total assurance vie + épargne retraite croit de 3,4Mds€. Ce qui laisse suggérer que les ménages se sont rabattus soit vers l’épargne retraite soit vers les Unités de compte soumises aux aléas de la Bourse.

Le livret d’épargne populaire champion du rendement Le Gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau l’a évoqué le 13 janvier dernier dans les médias; le livret d’épargne populaire (LEP) est sous-utilisé en France, alors qu’il est actuellement, pour ceux qui y sont éligibles, le meilleur placement non risqué qui soit, avec un taux de 6,1% depuis le 1er février.

"Ce livret pourrait être plus populaire… On va dans le bon sens, c’est-à-dire qu’il y avait un peu moins de sept millions de Français qui avaient un LEP, un Livret d’Épargne Populaire, il y a un an; on est aujourd’hui autour de 8,5millions. Mais il y a plus de 18millions de Français qui pourraient y avoir droit. C’est encore plus intéressant que le livret A. Je vais le dire très directement : il y a des millions de Français, peut-être des milliers et des milliers de personnes qui nous écoutent, qui ont leurs économies sur un livret A à 3%, ce qui est bien, mais qui pourraient l’avoir sur un Livret d’Épargne Populaire à 6,1%, c’est plus intéressant. Je crois qu’il faut aller poser la question à son conseiller bancaire."

Difficile de faire plus clair en effet.

Cela devrait être encore plus intéressant d’ici quelques mois puisque le taux d’inflation baissant, le niveau de rémunération du LEP sera supérieur au taux d’inflation!

Dans ce cas de figure, l’épargne redevient vraiment intéressante. Et ce, d’autant plus qu’elle reste disponible, à tout moment.

Un bémol; ce livret comme son nom l’indique s’adresse à des foyers modestes : il faut avoir au maximum 21.393€ de revenu fiscal de référence pour une personne seule, 32 818€ en couple, et surtout un plafond de 7.700€ maximum d’argent placé doit être respecté, les intérêts toutefois ne sont pas pris en compte dans ce montant maximum.