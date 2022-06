Quel courrier du Premier ministre a bien pu recevoir la Niçoise ExactCure?

La startup basée à Nice vient de recevoir une lettre signée du Premier ministre. ExactCure est lauréate d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par l’Etat, sous le thème Santé numérique. Un programme de l’Etat financé par France 2030 doté d’une enveloppe de 650 millions d'euros, "provenant notamment du Programme d’investissements d’avenir (PIA) pour le développement, la validation et l’expérimentation des outils numériques pour une médecine 5P (personnalisée, préventive, prédictive, participative et des preuves)". Voilà pour le contexte. Concrètement, elles sont une petite dizaine de startups à avoir présenté un projet répondant aux critères de cet AMI. Celui d’ExactCure, la Niçoise fondée en 2018 par Frédéric Dayan, Fabien Astic et Sylvain Benito, a été retenu. Une fierté pour toute l’équipe.

Une santé personnalisée

Pour rappel, ExactCure et son staff de pharmaciens, datascientists et développeurs épaulé d’un corps médical assermenté visent à donner accès à une médication personnalisée. Via un algorithme où on entre différentes données comme ses poids, taille, âge, groupe sanguin, médication actuelle..., un jumeau virtuel est créé, sur lequel on teste la prise d’autres médications, l’interaction avec certaines prescriptions, le (non)respect de l’intervalle entre les doses... Éviter les surdoses et autres mauvais usages du médicament qui chaque année tuent entre 10.000 et 30.000 personnes en France, est bien le leitmotiv d’ExactCure. Voilà pour leur pitch.

Nous allons prendre en compte le ressenti du patient.

Ils travaillent avec les médecins de nombre de CHU en France avant d’attaquer le marché des médecins généralistes. Début 2022, l’appli Med & Moi a été lancée avec UPSA: 10.000 téléchargements en deux mois pour cette solution de gestion de l’armoire à pharmacie de l’utilisateur.

Nouvelle fonctionnalité

Revenons à notre appel à manifestation d’intérêt remporté par nos Niçois. Quel est ce projet qui a retenu l’attention de l’Etat? Fabien Astic, cofondateur, annonce tout sourire : "Nous avons proposé la mise en place d’une nouvelle fonctionnalité pour notre jumeau numérique. Le feedback patient. C’est-à-dire que chaque fois que l’algorithme aura validé ou invalidé une prise médicamenteuse pour le patient, il pourra faire un retour sur son état. Donner son ressenti grâce à quelques questions. Il y a des personnes qui, chimiquement, ne seront pas en surdosage, mais qui ne supporteront quand même pas la prescription. S’il y a des maux de tête ou quoi que ce soit, il pourra le signifier." Ce ressenti sera analysé par l’algorithme qui, au besoin, réajustera le jumeau numérique. Il pourra aussi être transmis au médecin du patient – si son nom a été renseigné et si le médecin dispose de l’application.

Une mission de 30 mois

Ils ont trente mois pour parfaire leur techno, déjà unique au monde s’agissant de la modélisation médicamenteuse. Pour ce faire, il y aura des recrutements. « Nous espérons passer de 25 à 40 collaborateurs d’ici la fin de l’année. Les développeurs logiciels (les bons et les sympas) back et front end, les datascientists sont les bienvenus." Un challenge? "Oui et non, répond le cofondateur. Nous avons transmis notre projet parce que nous sommes en capacité de le concrétiser."

La startup est en cours de levée de fonds; un deuxième tour de table qui s’annonce prometteur avec cet AMI remporté – le montant de la dotation n’a pas été communiqué – qui devrait apporter une bonne dose de succès à l’appli.

> exactcure.com