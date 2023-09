Quel climat économique pour la rentrée?

Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes... En début de semaine, les Medef territoriaux du Sud étaient réunis pour la première fois dans un stand commun – logiquement appelé Territoires du Sud – à la Rencontre des Entrepreneurs de France (REF) à l’hippodrome de Longchamp près de Paris. Une délégation régionale forte de 140chefs d’entreprise venue flairer l’air du temps économique et prendre la mesure de leur nouveau boss, Patrick Martin, élu en juillet à la tête du syndicat patronal. Parmi ces entrepreneurs, 40Azuréens menés par Pierre Ippolito, président de l’UPE06 (Union pour l’Entreprise des Alpes-Maritimes) qui débriefe le déplacement.

La REF 2023, un bon cru?

On est dans une bonne dynamique. Je retiens des entrepreneurs assez optimistes, des intervenants haut de gamme dont de nombreux ministres. Cela montre l’importance de cette manifestation qui devient quasiment régalienne dans l’économie française.

A plusieurs reprises lors de la manifestation, on a entendu dire que le gouvernement était probusiness... Votre opinion?

Si on écoute les discours politiques, il y a, entre le gouvernement et le monde économique, un alignement sur les constats. Et, éventuellement, sur les plans d’action théoriques. Le gouvernement a injecté 700Mds€ de dettes supplémentaires en six ans et on peut espérer qu’il y ait des retombées économiques.

Mais il va falloir payer le poids de la dette et c’est maintenant que le gouvernement doit mettre en place des actes opérationnels. Mais je n’ai pas entendu de propositions concrètes. A titre d’exemple, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire n’a pas répondu à la question concernant le niveau des prélèvements sociaux qui sont au plus haut de l’histoire de France.

Est-ce compliqué de travailler avec un gouvernement qui, en théorie, est pro-patrons?

Ça l’est paradoxalement en raison de cet alignement global dans le dialogue théorique. Au Medef donc d’aller dans l’opérationnel et le factuel. Il a fait un grand travail de l’ombre sur la CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises).

L’annonce du report à la fin du quinquennat de la CVAE a cristallisé l’attention de tous, occultant peut-être d’autres sujets...

La CVAE a cristallisé l’attention qui aurait pu se porter sur le chômage et l’assurance-maladie. Des réformes qui pourraient avoir des retombées économiques très faciles sans toucher à la fiscalité des entreprises. Celle du chômage pourrait pallier les problèmes de recrutement qui freinent la croissance. Concernant l’assurance-maladie, les patrons demandent que le travail soit valorisé grâce à des jours de carence payés par les malades et non pas les entreprises : ce qui diminuerait l’absentéisme et augmenterait la capacité de production…

Le droit du travail n’a pas été évoqué une seule fois : c’est un non-sujet en France. Tout comme le choc de simplification.

Et l’Europe?

On tient enfin compte de son importance dans les enjeux politiques français et ça, c’est assez nouveau. Patrick Martin qui vient de nommer un vice-président en charge de l’Europe peut faire peser le poids du monde économique et mettre en place avec les patronats des autres pays une ligne de conduite européenne. Notamment sur la compétitivité.

Produire en Chine coûte moins cher s’il n’y a pas de taxe carbone aux frontières compensant la différence… On a une vraie opportunité d’intéresser les Français aux élections européennes de 2024, surtout sur les questions économiques. Patrick Martin et ses équipes ont préparé un livre de propositions en amont de la campagne pour que toutes les formations politiques soient sensibilisées.

C’est la première fois qu’un stand Territoires du Sud réunit six Medef territoriaux à la REF…

C’est important de montrer notre union territoriale et notre solidarité régionale. On perd en efficacité si tous les territoires n’ont pas de cohérence ni de coordination sur certains sujets. Ce stand commun était une première et un galop d’essai que l’on améliorera en augmentant le nombre d’animations. Mais on avait déjà un point de rencontres et un lieu identifié.

Au-delà de la Ref, il faut qu’on multiplie les événements entre les différents Medef territoriaux ; ce n’est pas forcément naturel.

On a de bons rapports avec nos homologues de la région et on a besoin d’être proches.

Et les entrepreneurs, qu’en pensent-ils ? La REF qui marque la rentrée économique intéresse les dirigeants de tous secteurs, de toutes tailles. Chacun a de bonnes raisons d’y aller. Pour Anny Courtade, entrepreneure multicarte (grande distribution, restauration, club sportif…), "Il est très important d’être là pour échanger, transmettre, se rassurer car le contexte est devenu plus difficile après ce qu’on a subi: crises énergétiques, les guerres, IA, la peur de l’inconnu et le deuil des acquis. Il faut se serrer les coudes pour partager, trouver des objectifs communs, estime-t-elle. La stabilité monétaire a été mise à mal pour le quoi-qu’il-en-coûte et il faut aujourd’hui en payer le prix: des milliards d’euros d’endettement avec des taux d’intérêt préoccupants. Il est peut-être nécessaire de différer la suppression de la CVAE mais la situation reste préoccupante car dans les entreprises, on subit un assaut d’une multitude d’arrêts de travail qui sont très difficiles à gérer. La Covid a vraiment changé les mentalités. Il faut faire la chasse au gaspi et à la fraude." Et de s’interroger: "La France est le pays où il y a le plus de charges et d’impôts. Que fait-on de tout cet argent0? Sert-il à combattre la pauvreté? Il y a des réformes structurelles profondes à faire mais qui va les affronter et engager ce combat?" Nouer des contacts Jean-Charles Chemin, dirigeant et cofondateur de la startup niçoise Legapass - qui simplifie et sécurise la transmission du patrimoine numérique – est comme tous ses homologues entrepreneurs "impacté par le climat économique, avoue-t-il. Il est difficile de trouver des financements, de s’assurer de l’avenir de l’entreprise, faire les bons choix au bon moment, on vient donc prendre la température. La REF permet d’y voir plus clair sur le climat économique." S’il a assisté de nombreux débats, le startupper en a aussi profité pour prendre des contacts, notamment auprès des assureurs, "ma cible des prochains mois". Pour rien au monde, Christopher Sullivan, directeur général d'ICDL France à Cannes, ne raterait une édition de la REF. Ce spécialiste de la certification des compétences numériques a un stand qui ne désemplit pas: "Il y a beaucoup de politiques et d’entreprises" intéressés par les solutions qu’ICDL propose pour évaluer le niveau de compétences des collaborateurs sur la bureautique, inclusion numérique et la cybersécurité. "La REF est le principal événement de la rentrée économique, politique et médiatique insiste celui qui est depuis mars président de la Fédération des acteurs de la compétence. C’est important pour une entreprise petite certes par la taille mais qui a une dimension nationale d’accompagner les entreprnses dans leur montée en compétences numériques."