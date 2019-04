Quel bilan pour la BP Méditerranée? Quelles perspectives?

La Banque populaire Méditerranée (BP Med) est sortie de sa fusion administrative et informatique fin 2017 avec la Banque Populaire Côte d’Azur, la BP Provençale et Corse et la Banque Chaix. Elle s’est attaquée en 2018 à mutualiser ses forces vives. Résultats payants selon Christophe Bosson, directeur général de la BP Med: «2018 a été un très bon millésime. On n’a jamais autant produit. 2,9 Mds d'euros en production de crédits, c’est 14% de plus qu’en 2017 et 2 Mds d'euros de plus que ce que nous avions prévu.»

Dans un contexte de taux durablement bas, le crédit immobilier reste le moteur principal de la banque, mais c’est aussi parce qu’il y a, selon Philippe Henri, président de la BP Med, «une réelle volonté à être bien placés sur la marché pour accompagner nos prescripteurs. D’autant qu’aujourd’hui, grâce à la fusion, nous pouvons négocier des prêts jusqu’à 35 Md'euros.»

Fermeture d’agences

Certes, la fusion a également réduit les équipes (quelque 270 postes seront supprimés d’ici fin 2020) mais le directeur général rassure: «Nous n’avons pas eu à mettre en œuvre un plan social. Ce sont les départs à la retraite qui ne seront pas compensés et s’agissant de la fermeture d’agences, il s’agit essentiellement de bureaux de BP et de Chaix qui étaient côte-à-côte». Pas de fermetures donc dans les Alpes-Maritimes ni dans le Var et les neuf départements couverts (voir encadré) comptent 208 agences. «Il faut que nous restions suffisamment denses et proches de nos clients. Nous ne voulons pas d’une banque qui ne serait que digitale!», ajoute le président de la BP Med.

Ouverture de banques privées

Du côté des professionnels, la clientèle azuréenne se situe essentiellement dans le secteur immobilier et hôtellerie-restauration. «Il s’agit de clients fidèles, que nous suivons dans leurs différents projets et qui apprécient les rapports humains de qualité. Un client sur trois est sociétaire de la banque», précise Christophe Bosson, relevant ainsi l’attachement et l’investissement du client à son établissement bancaire. D’ailleurs, pour répondre aux besoins de chefs d’entreprise en demande d’une gestion patrimoniale en plus de l’accompagnement de leur structure, la BP Med a créé, depuis trois mois, une entité dédiée Gestion privée/Banque privée.

Emportée par l’antienne «Ceux qui font, savent», la BP Med aura également équipé chaque agence, d’ici 2020, d’une compétence forte dès l’accueil client et un plan de formation CAP Managment est prévu pour managers en devenir.

Les énergies renouvelables comme levier de croissance

Les leviers de croissance de la Banque populaire Méditerranée restent le bâtiment et l’immobilier, l’hôtellerie-restauration, le nautisme (la BPCE est partenaire officiel des JO 2024 dans l’épreuve de voile qui se déroulera à Marseille). Elle s’investit dans le secteur culturel, l’activité de marchands de biens à Monaco et envisage un nouveau levier de croissance autour des énergies renouvelables où l’expertise des agences marseillaises qui maîtrisent ce domaine sera mise à profit dans les Alpes-Maritimes.

Les deux dirigeants, chiffres 2018 et prévisionnel 2019 sous le coude, sont fiers que «Le local alimente l’international, fiers de participer ainsi à la mise en valeur de notre territoire.»

BP Med en Chiffres

Produit net bancaire 2018: 363, 8 M d'euros

Plus de 29 Mds d'euros de crédits distribués, dont 2/3 consacrés aux crédits immobiliers.

Capitaux propres: 1,1 M d d'euros (en progression de 89,9 M d'euros par rapport à 2017), dont 50,3 M d'euros au titre de l’évolution du capital social qui se monte à 547 M d'euros fin 2018.

La marge nette d’intérêts (MNI) est en progression d’1% par rapport à 2017.

Effectif et clientèle: 208 agences sur les neuf départements couverts (A-M, Var, les deux départements de la Corse, Bouches-du Rhône, Vaucluse, Gard, Drôme, Hérault et Monaco), dont 46 dans les AM et 41 dans le Var.

2.130 collaborateurs

485.400 clients dont 2/3 de particuliers

Plus de 165.000 clients sociétaires (1 client sur 3).

Banque privée: La BP Med créé une entité Gestion privée/Banque privée sur trois agences (1 à Marseille, 2 à Nice). Ticket d’entrée : 1 M d'euros, pour une meilleure synergie entre gestion patrimoniale et entreprises.