Quel bilan après un an de mandature pour Yannick Mazette, à la tête de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat PACA ?

Yannick Mazette est depuis un an le nouveau président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région Sud (CMARPACA). Tête de liste La Voix des Artisans lors des dernières élections il est l’un des boulangers de l’Isle sur la Sorgue mais surtout "un homme de terrain" qui a l’habitude de représenter et défendre l’artisanat. Élu le 14 octobre 2021 pour un mandat de cinq ans, Yannick Mazette s’emploie à porter la voix de tous les artisans. Il a sillonné les différents territoires qui composent la Région Sud pour dresser un état des lieux des besoins, étudier les environnements, voir quelles réponses pouvait apporter la chambre aux problématiques soulevées. L’ambition qu’il affichait en début de mandature? Être au plus proche des artisans et faire de l’organisme consulaire un modèle d’excellence nationale. "C’est toujours la même. Accompagner le président Muselier [de la Région Sud, ndlr] à faire de notre région la plus belle d’Europe. Au niveau de l’artisanat, nous allons essayer d’en faire la plus belle de France. Nous avons déjà plus de 200.000 entreprises artisanales sur le territoire: il faut travailler à les conserver, à les faire rayonner, à donner le goût du métier."

Répondre à la crise

Parce que la crise est passée par là. Covid, guerre, inflation, augmentation du coût des énergies... les artisans ont souffert. « Mais ils restent optimistes, reprend le président Mazette, même si nous ne sommes plus dans une volonté de développement mais plutôt de sécurisation de l’outil. » On verrouille, on serre les dents parce que demain...

À la CMAR PACA, Yannick Mazette s’est rapproché de Philippe Renaudi (président de la Chambre de commerce et d’industrie PACA) et ensemble, ils devraient fédérer les acteurs économiques tels que la Chambre d’agriculture, la CRESS, l’U2P, la CPME, le Medef, la Région... "pour trouver une issue à cette crise énergétique qui met tous les métiers en tension. L’idée est de mutualiser nos actions, chasser en meute. Ce bouclier tarifaire, nos artisans en ont aussi besoin."

200.000 adhérents à la CMAR PACA et seulement 23.000 chefs d’entreprise accompagnés. Un couac? Yannick Mazette vise les 30 à 40% d’accompagnement grâce à une meilleure communication. "Le faire savoir, c’est ce qu’il manque. Nos artisans doivent savoir que nous sommes là de la création à la transmission de l’entreprise."

De plus, une enquête a été commandée auprès de l’Observatoire régional des métiers et déjà plus de mille retours ont été reçus. Elle vise à montrer une tendance régionale des besoins de chacun. "Pour que nous puissions nous adapter et proposer le plus de services possible, en adéquation avec la demande."

L’accent sur la formation

Sur la formation, déjà, le virage a été pris parce qu’il y a six mois au niveau national, on annonçait qu’il y aurait 300 000 entreprises à reprendre d’ici dix ans. "En Région Sud, le calcul est vite fait, cela représente 30.000 entreprises à reprendre sauf que l’âge moyen des chefs d’entreprise est plus élevé. Ici, on arrive à 54.000 entreprises à céder dans dix ans. C’est énorme. Nous formons déjà plus de 6.000 jeunes dans nos sept campus et bientôt, des formations continues et des reconversions professionnelles arriveront parce qu’il faut répondre aux besoins des territoires. On a mis en place 21 commissions territoriales car il y a 22 bassins de vie en PACA, et chaque élu travaille en proximité avec ces bassins pour faire remonter les besoins."

Chercher la ressource

L’idée est de se faire connaître, de montrer ce que peut être l’artisanat. "Nous comptons signer une convention avec les 52 EPCI [établissements publics de coopération intercommunale, ndlr] régionaux pour que l’artisanat puisse être représenté au Congrès des maires, être dans les esprits dans les dispositifs Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Il faut faire connaître notre offre de service et de formation. Nous allons rencontrer chacun de ces établissements. » Et puis Yannick Mazette sait bien que le nerf de la guerre, c’est la ressource. Et si la Région subventionne la CMAR PACA « à hauteur de 7-8 millions d’euros par an [les recettes de la chambre étant : 5 % subventions, 65 % prestations et 30 % en taxe pour frais de CMA, ndlr], les besoins seront grandissants. » Ces conventions signées avec les EPCI seront une première étape. « Il va falloir développer et conquérir de nouveaux marchés, nous nous y employons. »

Baromètre entreprise

"Également avec la CCI régionale et celles territoriales mais aussi avec l’URSSAF, la DRAC et Pôle Emploi, nous souhaitons réunir nos données pour créer un baromètre de la bonne santé de nos entreprises. Ce serait une première. Avec cinq ou six indicateurs, on aurait une idée de comment se porte l’économie régionale. Pas uniquement l’artisanat."

Yannick Mazette écume encore les territoires et ne perd pas de vue ses objectifs dont "gagner la bataille de l’emploi et faire savoir que l’artisanat contribue à l’aménagement du territoire et au bien vivre en Région Sud."