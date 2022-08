Quel avenir pour la cryptomonnaie à Monaco?

Le Monaco Crypto Summit rassemblait industriels, dirigeants et experts pour discuter de tout ce qui concerne la cryptomonnaie et son avenir en Principauté, de la façon dont les gens utilisent les blockchains (lire lexique ci-dessous) à ses nombreux avantages, en passant par la révélation de projets innovants et l’annonce de nouveaux partenariats. Al Burgio, fondateur de DigitalBits a choisi l’événement pour mettre en lumière les nouveautés qui tirent parti de sa blockchain.

Qu’est-ce que DigitalBits?

C’est une blockchain qui donne la priorité à la sécurité, à la vitesse et aux économies de coûts. Tout actif peut être sécurisé sur la blockchain DigitalBits, y compris les NFTs créés par des artistes, des organisations sportives et d’autres marques. L’utilisateur obtient alors un token, ou jeton en français. Celui-ci peut être échangé ou stocké, comme n’importe quel actif numérique. En rendant les micropaiements efficaces et rentables, DigitalBits fournit la base pour l’adoption massive dans le monde réel de la technologie blockchain et de la cryptomonnaie.

À qui s’adresse cette technologie?

Tout le monde peut l’utiliser, il n’y a pas d’intermédiaire, pas de banque au milieu des transferts. Le seul élément nécessaire c’est la confiance. Tout le monde, ou presque, aujourd’hui travaille de près ou de loin avec Internet donc la blockchain est notre avenir. Elle a la capacité de fédérer mais également de coexister avec les autres qui existent déjà.

Quelle évolution espérez-vous?

En général on mesure la croissance par le taux d’adoption. On regarde le nombre de sociétés, d’utilisateurs ou d’applications qui vont utiliser la blockchain. Le but serait d’avoir de plus en plus d’utilisateurs et que DigitalBits continue d’exister parmi les générations futures. On est à l’ère du débroussaillage, nous n’en sommes qu’au début. C’est un domaine en constante évolution et beaucoup reste à faire.

Quelles étaient vos annonces au Monaco Crypto Summit?

On entend beaucoup de choses angoissantes sur la blockchain, je voulais montrer ses avantages et pour ce faire on va lancer le eCampus à Monaco en partenariat avec la société MVE, Monaco Vidéo Électrique, spécialiste en cybersécurité. Toutes sortes d’informations seront disponibles par voie électronique pour les universitaires, les étudiants mais aussi les entreprises des secteurs public et privé. Tout secteur a besoin d’apprendre. On développe également le cloud monégasque, premier cloud souverain en Europe. Le cloud - nuage en anglais - est un système de stockage de données. À Monaco, le cloud stocke les données de l’État et celles de certaines entreprises monégasques.

Pour un novice, comment se lancer dans la cryptomonnaie?

La meilleure chose c’est de commencer en apprenant avec quelques dollars. Il ne faut pas engager trop d’argent au départ et essayer plusieurs portefeuilles. On peut aussi s’envoyer de l’argent à soi-même pour comprendre la technologie derrière chaque cryptomonnaie et chaque transaction. À tout moment de la journée, on peut envoyer des valeurs partout dans le monde entre deux portefeuilles sans passer par une banque et ça, il faut le comprendre.