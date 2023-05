Quatre Azuréennes du Smart building parmi les 100 jeunes pousses prometteuses françaises

Les Sophipolitaines Smart Connective et Videtics ont été identifiées dans la 3e édition du Radar des startups Smart building de Wavestone France, tout comme deux autres Azuréennes, Osol et IoThink Solutions, respectivement implantées à Cannes et Cagnes-sur-Mer.

Trois tendances se dégagent

Ce Radar des startups du Smart Building, comme son nom l’indique, passe au crible les jeunes pousses de ce domaine et publie son top 100.

Que nous apprend ce radar? Il met en lumière trois tendances fortes: Que la recherche de l’optimisation de la consommation énergétique est grandissante, que le smart building devient un enjeu au niveau des ressources humaines pour mieux recruter et fidéliser et que le flex office se démocratise.

En résumé, notre façon de penser le «bureau» a évolué. La démocratisation et la multiplication des innovations liées au «bâtiment intelligent» comme les objets connectés, les économies d’énergie, le travail nomade, etc, ont fait que notre rapport à "l’immeuble de bureau" s’est modifié.