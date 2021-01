Produits, visites, train des merveilles... Le plan de la Roya pour faire revenir les touristes dès l'été 2021

Entre la crise sanitaire et l’après-tempête Alex, la vallée de la Roya paie un lourd tribut en 2020 et a encore un long chemin devant elle pour retrouver son visage accueillant et les contours d’un paysage unique d’un point de vue touristique.

Mais, au beau milieu de ce marasme pandémique et climatique, il y a au moins une bonne nouvelle : "Aucun site naturel et culturel n’a été abîmé, pas même la vallée des Merveilles, et les habitants ont une capacité de résilience extraordinaire, qui les pousse à aller de l’avant et à rebondir dans un grand élan de solidarité !" fait remarquer Marie Garcin-Zaiter, directrice de l’Office de tourisme communautaire Menton, Riviera et Merveilles.

Faute d’événements et de Fête du citron – annulés en raison de la crise sanitaire – la responsable du développement touristique sur le territoire de la Carf travaille ardemment avec son équipe et les acteurs socioprofessionnels de la Roya sur un premier plan de relance à court terme « pour sauver la saison estivale 2021 ».

"Monter des produits avec ce qu’on a"

"Au départ, on gère l’urgence, puis il faudra se pencher sur la reconstruction touristique de la vallée" explique Marie Garcin-Zaiter.

"Le 19 janvier dernier, nous avons présenté en visio aux maires de la Roya et aux professionnels du tourisme de la vallée un premier projet, en insistant sur la valeur de l’existant. Ainsi, nous allons monter des produits touristiques et des séjours avec ce qu’on a" précise-t-elle, comptant bien tout de même sur la fonctionnalité du train.

Sur place, sept agents de l’office du tourisme sont mobilisés pour faire justement un état des lieux touristiques de la vallée.

Des visites naturalistes, gourmandes et culturelles

Au programme pour l’été 2021, des balades naturalistes, des étapes gourmandes chez les producteurs locaux, des visites culturelles, des chasses aux trésors et la reprise des « Escapades baroques », inaugurées l’été passé sur tout le territoire, proposant des balades itinérantes depuis Menton à la Bévéra et la Roya.

"Nous avons la chance qu’aucun monument historique n’a été touché par la tempête. Et sur un espace assez restreint, la vallée regorge de pépites, comme l’église Notre-Dame des Fontaines à La Brigue et son village médiéval, celles de Saorge et de Breil, la collégiale de Tende, sans oublier les petites chapelles.... Il y a de quoi faire ! On va aussi essayer de proposer des visites expérientielles innovantes autour des cinq sens, comme la découverte de sites à la lumière d’une bougie, des séances guidées et contées, des dégustations de produits du terroir et la mise en valeur de l’artisanat local ou encore des randos en VTT ou de pleine nature. Notre volonté étant d’impliquer les visiteurs plutôt que de ne leur proposer que des balades pures..."

Les clues, autres trésors naturels de la vallée, n’ont pas souffert de la catastrophe et pourraient être exploitées dès cet été par les adeptes du canyoning, mais tout dépendra des mesures édictées par la préfecture.

Indispensable "Train des Merveilles"

Car bien évidemment, tous les projets sont soumis à l’évolution de la crise sanitaire, mais également à celle des axes routiers.

D’où l’importance, pour cet été, de la ligne ferroviaire, qui est à elle seule un premier site patrimonial à découvrir quand on se rend dans la vallée par le « Train des Merveilles ».

« Pour le moment, l’accès à Casterino n’est pas possible, la vallée des Merveilles reste donc encore compliquée à atteindre, mais nous envisageons toutes les solutions possibles, comme la mise en place de navettes qui limiteront forcément un peu le nombre de personnes sur site, mais travaillons aussi avec des hôtels de la Roya et de la Bévéra pour proposer des séjours à la semaine. Le train se prêterait à cette forme de tourisme au départ de Breil, où de nombreuses randonnées sont possibles pour partir à la découverte de tous les villages de la Roya ».

Un site internet complètement remodelé

Autant de pistes de travail qui doivent aboutir dès le 15 février prochain au lancement d’un projet touristique à l’échelle du territoire. « Pour cela, nous allons complètement remodeler notre site internet, qui sera fin prêt pour le mois de mai et serons accompagnés par un cabinet spécialisé en marketing digital et durable ».

L’objectif étant de viser, comme l’an passé, une clientèle nationale (Paris, île de France et région lyonnaise) et Grand Sud, mais aussi locale.

« L’été dernier, les Azuréens et les habitants de la région sud ont redécouvert notre territoire et s’y fidélisent. Avec la réouverture des frontières, nous pourrons nous tourner aussi vers une clientèle européenne de proximité. On est véritablement en mode commando pour être opérationnels dès cet été, aussi bien dans les vallées que sur le littoral ». Mais toujours soumis aux restrictions possibles de la pandémie.

Quel tourisme sera lancé demain?

Et à long terme, quel avenir touristique pour la vallée de la Roya ?

Une vaste question à laquelle tenteront de répondre les professionnels du tourisme de la Riviera française dans la seconde partie de l’année.

Le président de la Carf, Jean-Claude Guibal, a évoqué à plusieurs reprises – depuis le passage de la tempête Alex qui a défiguré la vallée – la volonté commune de développer un tourisme durable dans la Roya. Comment cela pourrait-il se concrétiser ?

« Nous voudrions faire adhérer tous les acteurs du tourisme à un label écoresponsable et à une charte environnementale » explique Marie Garcin-Zaiter, qui lance déjà quelques idées : «Privilégier les énergies douces, comme le vélo, avec l’aménagement de pistes cyclables adaptées, mais aussi de sentiers... C’est un projet dans sa globalité que nous allons partager avec les gens sur le terrain en travaillant au sein d’ateliers pour créer des produits innovants et durables ».

Vers un "slow tourisme"

Parmi les thèmes déjà définis : les produits du terroir qu’il faut retrouver dans les restaurants locaux, la culture et le patrimoine, la nature et la randonnée.

Tout cela doit s’inscrire dans un écosystème, qui privilégie le partage de valeurs environnementales, mais également humaines, où le visiteur prend le temps de la découverte et des rencontres durant son séjour, ce qu’on appelle le « slow tourisme ».

Pour cela, il y aura des accès à la vallée à repenser (voiture, train, navettes), des structures à convertir, comme la reconstruction des campings dévastés en hébergement insolite, par exemple... Une reconfiguration durable, dont les premiers contours sont prévus pour 2022-2023.

Un appel aux propriétaires loueurs

À côté du référencement de tous les lieux touristiques non touchés, l’Office du tourisme communautaire lance un appel à tous les propriétaires de la Roya et de la Bévéra, qui louent des meublés ou des chambres d’hôtes ou qui ont des résidences secondaires dans ces vallées.

« Bien évidemment, nous travaillons d’abord avec les hôteliers, mais étant donné qu’on manque de lits touristiques, car des hôtels ont été dévastés par la tempête notamment à Breil, nous voudrions aussi pouvoir travailler avec les particuliers. Nous pourrions les référencer sur notre site pour les visiteurs et même les inciter à se classer. Il faut savoir qu’ils peuvent bénéficier de 71 % de déductions fiscales pour des meublés classés ».

Les agents de l’office du tourisme sont à leur disposition pour les informer.

Rens. au 04.83.93.70.20. ou info@menton-riviera-merveilles.fr