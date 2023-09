667 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022-2023: une année record pour la SBM à Monaco

Après huit mois dans le costume de président-délégué de la Société des Bains de Mer, Stéphane Valeri vivait une première ce mercredi. En prenant la parole devant les actionnaires de l’entreprise lors d’une assemblée générale ordinaire visant à approuver les comptes de l’exercice 2022/2023. Des comptes déjà commentés au printemps dernier faisant apparaître une année historique pour la SBM, la meilleure depuis 160 ans en termes de revenus.

Avec un chiffre d’affaires de 667 millions d’euros, en hausse de 26% par rapport à l’exercice précédent. Marquant un retour positif après les années d’exploitation compliquées par la pandémie et les restrictions sanitaires.

Le bénéfice de 72,2 millions d’euros pour l’entreprise en témoigne. Auquel s’ajoute le profit de 813,5 millions d’euros généré par la vente des actions Betclic Everest Group, marquant cet exercice 2022/2023 du sceau de la singularité. Conséquence directe, la valeur de l’action SBM en bourse a progressé de 30 % en une année, générant un dividende à la hausse pour les actionnaires.

Un aléa "très défavorabl"» pour les Jeux

Objectif pour le président délégué: continuer sur cette lancée. "Le premier trimestre de cet exercice affiche déjà des résultats presque aussi bons que l’an dernier avec 203,3 millions de chiffre d’affaires, là nous en avions 207,8 millions l’an dernier", a détaillé Stéphane Valeri hier matin devant la presse, après l’AG des actionnaires.

Les secteurs de l’hôtellerie et de l’immobilier sont en progression. Seul bémol, les Jeux ont connu un aléa "très défavorable" au printemps. Une tendance structurelle pointe-t-il. "Nous avons la volonté et l’obligation de situer la SBM aux plus hauts standards internationaux de lutte contre le blanchiment et cela nous a amenés à ne plus accepter certains clients. Ceci à des conséquences sur le léger recul des Jeux. Mais heureusement, au cours de la saison estivale, le Casino a fait de meilleurs résultats que l’an passé".

C’est d’ailleurs sur ce secteur historique de l’entreprise que mise à nouveau le président délégué. Très engagé lors de sa précédente carrière politique sur la priorité nationale et la possibilité des jeunes monégasques de travailler dans leur pays, il a impulsé le 4 octobre prochain, une après-midi de découverte des métiers du casino à destination des jeunes nationaux. "Beaucoup de préjugés demeurent. Certains imaginent qu’en étant diplômé de l’enseignement supérieur, il n’y a pas de poste possible dans les Jeux. Ce n’est pas le cas. C’est pourquoi nous présenterons tous les métiers, notamment ceux de management. Il y a de la place pour tout le monde dans les casinos".

Dans la foulée, les recrutements pour une école des Jeux seront lancés en novembre. La formation de trois mois démarrera en janvier pour disposer de nouveaux professionnels dès le début de la saison. Et ainsi prolonger la volonté historique d’employer des nationaux au sein de la Société des Bains de Mer mais aussi garantir "le modèle social exceptionnel que la SBM fournit à ses salariés" que ne manque jamais de souligner Stéphane Valeri depuis sa prise de fonctions, rappelant qu’aucun de 3.700 salariés employés à l’année (et un millier de plus pour la haute saison) n’a un salaire en dessous de 2.000 euros.

La place du Casino, cœur de fréquentation estivale. Photo Jean-François Ottonello.

Qui ont été les visiteurs cet été? "Juillet a été un mois incroyable, meilleur qu’en 2022. Août a été un bon mois, sans être exceptionnel. Notre chiffre d’affaires sur cette période est en hausse de 5 % sur le secteur hôtellerie-restauration par rapport à l’an dernier, avec un taux d’occupation de plus de 80%", dévoile Stéphane Valeri. À noter aussi que cet été, la société a relevé le prix moyen de ses chambres, dopant ainsi ses revenus. Côté visiteurs, la première nationalité enregistrée, ce sont les Américains, totalisant 18,5% de la fréquentation estivale. Les Français (14,9%) sont sur la deuxième marche. Suivi par un groupe où la SBM englobe Europe de l’Est/Asie Centrale représentant 13,2% "des marchés fortement poussés par des visiteurs du Kazakhstan et d’Azerbaïdjan". Derrière le Moyen Orient totalise 13% du visitorat. "Une très bonne surprise", dixit Stéphane Valeri, alors que d’ordinaire cette clientèle coutumière de la French Riviera en août, vient moins à Monaco. "Le restaurant Em Sherif a dû contribuer à attirer davantage de résidents du Moyen Orient, qui restent ensuite quelques jours dans nos hôtels". Suivent les clients de Grande-Bretagne (9,2%), "puis nos amis italiens ne sont que sixième en chiffre d’affaires à 8,3%. Le monde change. Je n’aurais imaginé pas il y a quelques décennies des Italiens à 8%". Écho au fait qu’historiquement la clientèle transalpine a toujours été une des plus fidèles de la Principauté.