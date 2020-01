Pourquoi Seafloatech à Grimaud a inventé des modules de mouillage à bateaux collectifs et vertueux

L’idée

Le célèbre navigateur et skipper Lionel Péan, associé à deux ingénieurs, a prévu de faire découvrir cet été, à Saint-Tropez, un nouveau système de mouillage flottant collectif et hors port, sans ancre ni chaîne, et donc sans impact sur les fonds marins et le littoral, prévu pour accueillir plusieurs navires.

Le SeafloatechPod, déjà testé sous forme de prototype en 2015 à Grimaud, avait permis à l’époque d’amarrer une cinquantaine de bateaux. Amélioré, il a reçu, en 2019, le Coup de cœur du jury au Trophée de l’innovation du salon Nautic à Paris et le Trophée de l’innovation Marina High-Tech.

Le défi

"J’ai toujours milité pour que ce type de mouillage hors port se développe. C’est la solution de demain", selon Lionel Péan. En attente d’autorisation pour Saint-Tropez, l’entrepreneur espère aussi décrocher des aides de la Région et des collectivités.

Sachant que 350.000 bateaux de plaisance se fabriquent chaque année sur la planète, ce marché mondial colossal cherche des solutions d’amarrage et les enjeux écologiques sont de taille, notamment en Méditerranée, pour les collectivités.

L’objectif

Le but est de livrer les dix premiers produits en France, une techno made in France dotée d’un brevet européen depuis juin 2019, pour ensuite vendre les licences à l’étranger afin de réduire l’impact carbone et les charges.

L’investissement

Après avoir mis un capital de départ de 1.000 euros, les trois associés ont investi 300.000 euros pour le prototypage, le brevet et la création de la marque. En 2020, ils tablent sur un fonds de roulement de 500.000 euros en espérant toucher des subventions, notamment de la Région. 2021: "Nous serons à l’équilibre car nous aurons vendu au moins dix modules entre Monaco et Marseille", espère Lionel Péan.

Objectif: atteindre 7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 et faire appel à des partenaires financiers pour "continuer à innover dans ce domaine". Seafloatech vient de signer un contrat de distribution commerciale avec la société Perfect Mooring France et envisage à terme de recruter.

Le produit

Seafloatech a inventé un système de mât et vérin qui, sous la surface de l’eau, par la poussée d’Archimède, récupèrent la hauteur d’eau, de houle et la marée pour amortir les chocs. Stabilité, sécurité et confort à bord des bateaux et sur la plateforme sont ainsi assurés, même par temps fort.

Différents types de modules ont été conçus: en étoile, pour la plongée, les jet-skis, avec hélistation, station-service ou plateforme de vie. Le tout est démontable en quelques heures et le délai de fabrication est court. Ce système peut être utilisé en mer mais aussi sur un plan d’eau, un lac, un fleuve. Les plateformes seront ensuite gérées par les collectivités.

seafloatech.com