Difficile d’imaginer une cartographie de l’emploi plus attractive que celle du bassin monégasque. Malgré une crise sanitaire mondiale qui a bousculé tous les secteurs, Monaco tire son épingle du jeu avec des chiffres flirtant avec ceux de 2019. A savoir quelque 56.000 salariés alors même que la Principauté ne compte que 38.000 résidents. Le tour d’horizon de ce premier Club de l’Eco post-Covid, organisé par Monaco Economic Board (MEB) et le Groupe Nice-Matin, était donc plus que positif. Quatre experts y ont développé les atouts et le dynamisme du bassin monégasque et six salariés y ont témoigné de leurs parcours professionnels dans de sympathiques vidéos. Outre le climat et la douceur de vivre, tous ont évoqué l’ouverture à l’international.

Des carrières inédites

De nombreuses entreprises monégasques ont ainsi des sièges ou filiales à l’étranger, permettant aux collaborateurs une expérience à part et une évolution de carrière inédite, grâce à la formation continue et la mobilité interne.

Évidemment, les salaires sont plus attractifs qu’ailleurs car les charges sont moins élevées. Mais les postes sont aussi plus qualifiés, notamment dans la finance ou dans le luxe. Pour compenser le niveau de vie monégasque élevée, de nombreux salariés n’y résident pas.

"Le télétravail fait aujourd’hui partie des critères de recrutement chez les candidats", appuie Ariel Barugel, directeur des ressources humaines chez CFM Indosuez.

Le tissu économique est, par ailleurs, extrêmement diversifié. Outre le tourisme, l’hôtellerie-restauration et la finance, Monaco attire les activités de gens de maison, du commerce, de la construction, du transport, de l’immobilier, du numérique ou encore des activités scientifiques et techniques qui sont d’ailleurs le premier employeur de la Principauté.

Une diversité de secteurs

Cette diversité était notamment présente dans les témoignages vidéo. Brice Fromion, directeur export des Laboratoires Asepta, travaille à Monaco depuis seize ans. "Je voulais une carrière internationale, explique-t-il lors de la présentation de son parcours. Monaco permet un environnement mondial sécuritaire, à la fois exclusif et unique. Et nous souhaitons contribuer à mettre la Principauté en avant avec le ‘‘Made in Monaco’’ dans le secteur du cosmétique."

Simon Menaud, chargé d’affaires des professionnels de l’immobilier à la Caisse d’Épargne Côte d’Azur, est, lui, né à Monaco et a choisi d’y faire carrière: "L’immobilier est un secteur en tension et cela pour toutes les entreprises: des TPE aux grands groupes en passant par les institutionnels. Il y a de belles opportunités à saisir."

Quant à Sébastien Clavé, courtier maritime depuis quinze ans chez Northrop & Johnson, la Principauté était une évidence: "Monaco est la capitale du yacht, elle regroupe tous les corps de métiers du secteur."

La prochaine rencontre du Club Eco qui réunira les principaux acteurs économiques de la Principauté aura lieu le 30 novembre au Grimaldi Forum pour les Trophées de l’Eco.