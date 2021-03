Pourquoi les cryptomonnaies séduisent-elles autant les investisseurs?

On est en pleine bitcoinmania. Le bitcoin, la plus connue des cryptomonnaies, affole les compteurs.

Son cours a flirté il y a quelques jours avec la barre des 58.000$ (47.400€), gagnant plus de 90% depuis janvier. Au début du mois, Elon Musk, le charismatique patron de Tesla, n’a pas hésité à investir 1,5 Md$ dans cette cryptomonnaie et il accepte même que ses clients achètent leur voiture électrique avec du bitcoin.

Il n’est pas le seul: Paypal et Just Eats, le service de livraison de repas à domicile, Apple… le font aussi. Facebook prévoit de sortir sa propre cryptomonnaie – la libra devenue diem – dans les prochaines semaines. La folie bitcoin gagne aussi les particuliers qui voient dans les monnaies virtuelles une façon de gagner rapidement de l’argent. Une enquête Ifop pour le site TheCoinTribune réalisée du 5 au 10 février montre qu’un Français sur quatre la considère comme la monnaie de l’avenir.

Alors placement rentable? Phénomène de mode? Bulle spéculative? Les réponses de Daniel Haguet, professeur de finance à l’Edhec Business School de Nice.



Qu’est-ce qu’une cryptomonnaie?

C’est une monnaie virtuelle émise sans organe central de contrôle, qui s’appuie sur la technologie infalsifiable de la blockchain. Elle repose sur un réseau décentralisé d’ordinateurs – du pair à pair – qui vérifie les transactions entre les deux parties comme le ferait une banque. Sa particularité est son stock limité – 21 millions d’unités – et c’est ce qui fait aussi sa volatilité. Le 19 février, le bitcoin a atteint les 47.000€ avant de dégringoler aux alentours de 39.500€ deux jours plus tard.

Au terme cryptomonnaie, je préfère celui de moyen de paiement alternatif aux devises classiques. La monnaie comme le dollar ou la livre sterling doit être une émission d’une souveraineté nationale ayant un rapport avec une économie. Ce qui n’est pas le cas pour les cryptomonnaies qui échappent au contrôle des gouvernements et des banques centrales. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ces dernières veulent créer la leur.



Comment expliquez-vous l’engouement actuel? Aux taux d’intérêt très bas qui poussent les investisseurs à chercher des placements plus rentables?

On assiste à une forte augmentation des marchés financiers, de l’épargne et des placements, à commencer par les particuliers. On voit apparaître des émissions en Bourse à base de bitcoins. L’Autorité des marchés financiers (AMF) estime à 200.000 le nombre de nouveaux investisseurs en mars et avril 2020. ce mouvement de fond s’explique par le confinement, les taux d’intérêt très bas et une hausse des marchés qui ont bien résisté malgré un krach rapide en février dernier dû à la Covid.

À cela s’ajoutent le développement des plateformes en ligne – comme l’américaine Charles Schwabb qui ne prend aucune commission sur les opérations des particuliers – et l’immobilier hors de prix dans les grandes villes qui incite les particuliers à investir sur les marchés financiers plutôt que dans la pierre.

C’est donc plutôt positif…

Oui et non. Sur le plan géopolitique, ce phénomène présuppose la disparition de la souveraineté nationale des monnaies en faveur de celles alternatives issues soit d’une réflexion un peu libertaire des débuts d’Internet (comme le bitcoin) soit de celles d’entreprises technologiques comme la diem de Facebook.

Là, on entre dans le débat sur les Gafam: leur pouvoir supérieur à celui des États, leur omniprésence, leur refus de payer des impôts… Elles vont jusqu’au bout de leur logique qui est de contrôler tout ce que fait le client et de développer un écosystème financier le plus complet possible passant par le paiement et transfert d’argent. On assiste à une privatisation des monnaies. Une guerre invisible se joue entre les banques traditionnelles qui gèrent moins d’opérations de paiements et les entreprises technologiques comme Google ou Amazon.



Quelles en sont les conséquences?

La première est géopolitique. On sort de l’affrontement des pays entre les monnaies. Aux États-Unis, il y aura la monnaie publique, le dollar, à laquelle s’ajouteront celles supranationales des grands opérateurs technologiques. La deuxième concerne le big data. Les données collectées par les banques peuvent donner des caractéristiques sur les acheteurs : où, quand et ce qu’ils ont acheté… S’il y a plusieurs opérateurs financiers, ce sera plus compliqué de consolider tout cela. Enfin, il y aura un problème juridique. Il n’existe pas de juridiction, ni de tribunal pour gérer les contentieux lorsque l’on paie en cryptomonnaies.



Est-ce que les cryptomonnaies sont un placement rentable?

Le bitcoin est un actif financier comme un autre et donc sujet à la spéculation. Il y a actuellement des mouvements sinusoïdaux avec des montées très hautes et des chutes avec des éclatements de la bulle. En ce moment, on est plus près de la chute que de la montée. On a souvent connu cela, ne serait-ce qu’en 2018, lorsque la starlette de la téléréalité Nabila vantait le bitcoin comme un placement sûr. Ce qui n’est pas le cas. En revanche, avec les cryptomonnaies, il n’existe pas de fondamental économique sur lequel se baser comme on peut le faire quand on achète une action. La seule chose que l’on peut supposer, c’est la hausse du nombre et des volumes de transactions.