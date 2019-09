Pourquoi l'entreprise Virbac affiche un excellent semestre 2019

Le chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2019 est de 463,7 millions d'euros, soit déjà 7,9% de plus qu'au premier semestre 2018.

Virbac qui dispose de centres de R&D dans cinq continents, est présent via ses filiales commerciales dans 33 pays où elle dispose de quelque 10 sites de production.

La société s'occupe des animaux de production (ruminants, porcs, aquaculture...) comme des animaux de compagnies et propose une gamme complète de produits et de services à destination de vétérinaires, éleveurs et propriétaires. Plus de 150 inventions et découvertes sont à mettre à l'actif de la société basée à Carros qui emploie un cinquième de la masse salariale totale (près de 4900 personnes).

Toutes les zones où la société est présente affichent une croissance sur ce premier semestre, à deux chiffres dans la moitié des filiales du groupe. En Europe, la croissance est notamment portée par l'Espagne, l'Allemagne, le Benelux, la Pologne, la Scandinavie et le Portugal et par les gammes concernant les animaux de compagnie. Au Chili, l'activité est essentiellement tirée par les ventes de vaccins injectables et les antiparasitaires destinés à l'aquaculture.

En 2018, le chiffre d'affaires total était de 869 millions d'euros.