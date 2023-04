Pourquoi le promoteur immobilier de luxe Rising Stone a fait le choix d'Auron

Dans un peu plus de deux ans, en septembre 2025, Auron disposera d’un nouveau programme immobilier. Vivaldi, son petit nom, sera composé d’un hameau de dix lodges – soit une quarantaine d’appartements de 60 à 250m2 – et de chalets – relié à un pavillon central de 2.000m2 proposant des services 5étoiles: spa, conciergerie, restaurant, garderie, ski shop, épicerie fine…

La mise en musique du programme est assurée par le Savoyard Rising Stone, acteur phare de l’immobilier de prestige à la montagne, qui découvre avec Auron un nouveau terrain de jeux accessible durant les 4 saisons. D’où le nom Vivaldi…

"Jusqu’à présent, nous étions uniquement dans les Trois Vallées: Méribel, Courchevel et Saint-Martin-de-Belleville", confirme Jean-Thomas Olano, le fondateur et dirigeant de Rising Stone. Toujours à la recherche de lieux exclusifs, ce dernier n’a pas manqué de remarquer les nombreux atouts de la station azuréenne qu’il ne connaissait pas il y a encore deux ans.

Pourquoi Vivaldi? Parce que la station d’Auron développe son activité

sur les quatre saisons.

Et de citer pêle-mêle "La proximité avec l’aéroport international de Nice, un domaine skiable de 135km que nous avons testé et qui nous a bluffés, une ambiance village et familiale ainsi qu’une volonté politique de faire d’Auron la Courchevel des Alpes du Sud." Sans oublier le terrain où s’érigera bientôt Vivaldi: 2ha en plein centre de la station acquis pour un montant resté confidentiel. Les travaux qui s’élèveront à quelque 50M€ ne seront lancés que début 2024 mais la précommercialisation à 12.500€ le m2 – "au-dessus des prix du marché mais pour une qualité inédite" –, elle, a déjà débuté à Monaco "en exclusivité avec JV Pastor Real Estate" et sur la Côte d’Azur.

Visibilité à cinq ans

Et les retours sont très positifs, assure, satisfait, Jean-Thomas Olano qui entend transposer la clientèle des Trois Vallées sur Auron. "Elle est similaire: très internationale avec 25% d’étrangers et à la recherche d’une haute qualité de service."

C’est là la spécificité de Rising Stone: le haut de gamme. "Non pas par snobisme mais parce que le déficit structurel de production immobilière dans l’exclusif et le rare assure une bonne visibilité à moyen et long termes."

Et d’ajouter: "80% de ce que nous concevons ne sont pas visibles à l’œil nu. Cela va des performances soniques à l’épaisseur de cloisons en passant par la qualité des matériaux. Béton décarboné, des constructions à l’ossature en bois… Notre cahier des charges déjà très précis a été renforcé pour Vivaldi qui servira de vitrine pour les programmes à venir, souligne Jean-Thomas Olano qui, lors de ses chantiers, fait toujours appel à des entreprises locales. La proximité permet de créer l’agilité que ce soit dans la phase de construction comme celle d’exploitation et de maintenance", assure-t-il.

Outre la construction immobilière en montagne, le Savoyard qui emploie une quarantaine de collaborateurs propose un éventail de services. "L’ingénierie d’exploitation du bien (juridique, financière, fiscale et notariale) que nous proposons aux acquéreurs investisseurs est très intéressante avec une espérance locative moyenne de 3,5% pour Vivaldi." Ce qui fait dire à Jean-Thomas Olano qui a déjà livré 16.000m2 dans des volumes de prix supérieur à 20.000€ le m2, "Nous avons plus du double en portefeuille aujourd’hui de projets arrivés à maturité."



> rising-stone.com/fr/