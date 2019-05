Pourquoi le président de l'Union patronale du Var Gérard Cerruti repart pour un neuvième mandat

"Pour nous, cette élection est un non-événement", nous confiait Gérard Cerruti, le président de l’Union patronale du Var en octobre dernier. C'est pourtant aux côtés du président de la chambre de commerce et d'industrie du Var Jacques Bianchi et de la présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises du Var (CPME 83) Véronique Maurel, en présence d’une partie des membres du bureau du syndicat patronal et à l’occasion d’une conférence de presse que Gérard Cerruti a annoncé, hier après-midi, qu'il se représentait pour un neuvième mandat à la présidence de l'UPV.

"UN MANDAT DE TRANSITION"

"Au mois de juin prochain aura lieu l'élection du président de l'UPV pour une nouvelle mandature de trois ans. En parfait accord avec le bureau du syndicat, je présenterai ma candidature pour un ultime et dernier mandat qui sera volontairement un mandat de transition et qui permettra à une nouvelle équipe de prendre les rênes de notre syndicat pour un nouvel avenir. Il est nécessaire que cette transition se fasse dans un esprit de collégialité, de concertation, de loyauté et avec l'esprit d'unité qui a toujours été le moteur de notre démarche."

Gérard Cerruti (élu la première fois le 1er juillet 1995) assurant de respecter ces trois principes: préserver l’indépendance de l’UPV, défendre l’unité Medef -CPME sur tout le département (l’UP varoise étant la seule en France à adhérer à la fois au Medef et à la CPME) et "maintenir dans les instances exécutives de l’UPV le principe intergénérationnel du mariage de l’expérience et du regard nouveau sans exclusive ni stigmatisation" tout en "poursuivant la démarche de mixité".

ELECTIONS LES 19 ET 27 JUIN

Gérard Cerruti répond ainsi à l’annonce de candidature de son adversaire. Dès novembre dernier, Laurent Falaize, cofondateur de Fioul 83, président du cluster Riviera Yachting Network, de la zone d’activité La Crau Pôle et administrateur à l’UPV depuis douze ans, annonçait qu’il souhaitait apporter un regard neuf, soutenu par des chefs d’entreprises et administrateurs du syndicat patronal. "Il faut changer la donne, lançait-il. Le chef d’entreprise doit être replacé au cœur des débats, il faut le faire participer, l’impliquer pour qu’il ne vienne pas seulement s’asseoir et lever la main."

Si le bureau du syndicat a voté à l’unanimité pour le retour de son président selon celui-ci, l’élection aura lieu, elle, le 27 juin. D’ici là, le 19 juin le conseil d'administration, composé de 77 membres, sera renouvelé pour un tiers. La moitié d’entre eux plus une voix élira alors son futur président. Gérard Cerruti ayant demandé, à cette occasion, la présence d’un huissier pour assurer la transparence de cette élection. D’où la colère de Laurent Falaize qui voit dans l'annonce de ce neuvième mandat le "discrédit du monde économique à travers ce comportement. ça devient de l’appropriation de l’UPV", s’indigne-t-il.

Un feuilleton qui trouvera son épilogue le 27 juin.