Si vous le regardez d’en haut il ressemble à un escargot de mer. Si vous le regardez depuis la mer, en arrivant en bateau, vous le voyez à peine.

Cala del Forte, à Vintimille, est une de ces Marina qui est née dans l’environnement qui l’entoure. C’est le 3e port de la Principauté exploitée par le Société des ports de Monaco présidée par Aleco Keusseoglou à l’initiative de ce projet. Rencontre.



L’inauguration de ce nouveau port de Cala del forte vendredi, c’est un moment important pour la Principauté ?

Oui. C’est l’aboutissement d’un projet qui a été lancé en 2014. Les ports de Monaco étaient saturés. Et il y a eu cette opportunité de racheter le port de Vintimille dont le chantier avait été lancé quelques années avant par une société, mais tout était à l’arrêt. Nous avons eu une chance inouïe de trouver cela à deux pas de Monaco. Comme quoi dans la vie il faut parfois un peu de chance !



Le port est opérationnel depuis quelques mois déjà. Quel est aujourd’hui le taux de remplissage ?

Cala del forte a ouvert la partie maritime le 15 octobre dernier. Et nous avons alors accueilli les premiers bateaux en hivernage. Sur les 178 places du port, nous avions prévu d’en vendre en droit d’usage pour les premiers 40 ans de la concession entre 90 et 100 places. Aujourd’hui nous en sommes à 49 places. Soit près de la moitié de nos objectifs. C’est plutôt pas mal compte tenu du contexte de la pandémie qui a empêché les armateurs de venir découvrir l’infrastructure.



Qui sont ces nouveaux plaisanciers de Cala del forte ?

C’est un mixte de nationalités différentes avec quelques résidents monégasques. Pour l’instant, nous avons essentiellement des bateaux de petites tailles entre 10 et 16 mètres et quelques unités plus grandes jusqu’à 60 mètres.

"Les deux ports de Monaco sont saturés"



Combien coûte un anneau au port de Cala del forte ?

Ce que nous vendons, c’est un droit d’usage d’une durée de 40 ans.Les prix varient en fonction de la taille du bateau qui est accueilli. Cela va de 120 000 euros hors taxe à 4 millions hors taxe pour toute la durée du droit d’usage. Quand le bateau du propriétaire est absent, la société d’exploitation des ports de Monaco peut louer la place à quelqu’un d’autre, elle reverse alors 75 % du montant au propriétaire du bateau.



Depuis l’inauguration vendredi vous avez eu des demandes ?

Cela n’arrête pas. Les gens se déplacent aussi beaucoup pour venir voir le port. Et il plaît beaucoup !



Cala del forte correspond à un réel besoin ?

Oui. Les deux ports de Monaco sont saturés. Au port Hercule nous avons environ 40 places pour des yachts de plus de 35 mètres. On jongle sur ces places avec 160 bateaux qui à 99 % appartiennent à des résidents monégasques. Nous ne pouvons pas répondre à la demande de tout le monde. Cala del forte, c’est 40 places supplémentaires pour des bateaux au-delà de 35 mètres. Nous doublons donc notre capacité d’accueil pour ce type de yachts.

"Un grand développement immobilier va être mené par un résident monégasque"



La partie maritime est aujourd’hui terminée. Que reste-t-il à faire sur la marina ?

Sur la partie maritime nous avons encore quelques finitions. Ce qui reste à faire ce sont les commerces : il y a 36 cellules commerciales sur le quai. Une partie sera consacrée à la technique, une partie à des produits de luxe et une partie à la restauration. Tous ces commerces ont été loués, certains sont d’ailleurs déjà ouverts, le reste suivra dans le courant de l’été. Ensuite sur la marina, il y a le chantier naval.



Cala del forte c’est aussi une opportunité pour Vintimille et toute la Ligurie de trouver un nouveau souffle. Où en sommes nous du projet de restructuration qui doit accompagner la création du port ?

Cela est du ressort de la commune de Vintimille. Des travaux ont déjà commencé, notamment au nouveau de la vieille ville, un endroit magnifique, où les façades commencent à être refaites. Depuis le port nous avons assuré une liaison directe par ascenseur. Ensuite, il y a tout un grand développement immobilier qui va être mené par un résident monégasque. Un projet qui comprend la création d’appartements, de deux hôtels, de restaurants, un spa qui sera créé dans l’ancien couvent… Tout cela devait aller assez vite.

Lire aussi Vous voulez une place dans le nouveau port de Monaco à Vintimille? Il faudra débourser une petite fortune

Pourquoi les ports de Monaco investissent dans les infrastructures de Rome après celles de Vintimille