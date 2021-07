Pourquoi le Groupe Tournaire accélère sur l’emballage

Ce 1er juillet 2021 a marqué une étape importante dans la vie de la Grassoise Tournaire SA. Celle qui est née en 1833 en même temps que les premiers distillateurs de plantes à parfum a cédé pour un montant resté confidentiel 100% de Tournaire Équipement au groupe vitrollais ADF.

Pourquoi cette cession alors que la filiale, boostée par le dynamisme de l’industrie du naturel, affichait un excellent carnet de commandes 2021? Et que sa nouvelle plateforme collaborative WiNatLab [visant à accélérer le développement de nouveaux produits, ndlr] lui assurait une forte progression de son activité Procédés et Ingénierie?

Réponse: parce qu’il fallait investir fortement afin d’industrialiser l’atelier de fabrication des équipements chaudronnés.

Et que l’autre activité de Tournaire, l’emballage, connaît elle aussi un bel essor et nécessite de mettre en œuvre des projets ambitieux. "Les contraintes réglementaires qui sont de plus en plus présentes, doublées de celles écologiques, vont favoriser les emballages métalliques par rapport à ceux plastiques", estime Luc Tournaire, le président du directoire, à la tête de 320 employés.

Une aubaine pour le groupe qui s’est spécialisé, outre les plastiques, dans les emballages aluminium monobloc recyclables.

Il fallait donc trancher et le dirigeant a décidé de se séparer de sa filiale Équipement pour se concentrer sur l’emballage: "Nous enregistrons une croissance importante de nos ventes qui va bientôt saturer nos moyens de production. Nous sommes malheureusement dans une région où il y a peu de terrains et où la constructibilité est limitée, regrette-t-il. D’ici dix ans, nous aurons besoin de 10.000 mètres carrés de bâti."

Dans la région, ailleurs en France ou à l’étranger? "Les décisions ne sont pas encore prises mais nous sommes à la veille d’investissements importants. Nous avons déjà débloqué 6M€ cette année pour transférer les machines d’emballage plastique de Grasse à notre usine de Chalon-sur-Saône afin de récupérer un peu d’espace. L’année précédente, nous avions racheté les quelque 6.000 mètres carrés de l’entreprise voisine Canavèse dans lesquels nous montons actuellement une unité de revêtement intérieur pour nos bidons en aluminium qui respecte les bonnes pratiques de fabrication pour l’alimentaire et la pharmaceutique."

Monter en gamme

Luc Tournaire prévoit dans les trois ans à venir de doubler ce montant pour augmenter les capacités de production et développer la R&D. L’objectif étant de lancer de nouvelles gammes innovantes, optimiser la traçabilité, propreté et fiabilité des emballages en aluminium. Tout en menant une réflexion sur l’emballage plastique du futur.

Le dirigeant veut aussi renforcer sa présence sur le marché américain "où des tests médicaux dynamisent nos ventes".

Et même si la pénurie des matières premières l’inquiète – "Nos stocks sont à zéro, on met en place des solutions alternatives mais il est possible de mettre des collaborateurs au chômage technique" –, tous les indicateurs du marché sont favorables à la croissance de la demande d’emballages aluminium recyclable.

De quoi conforter le Groupe Tournaire – qui réalisera 85 M€ de chiffre d’affaires cette année – du bien-fondé de sa stratégie.

www.tournaire.fr