Pourquoi le champion de natation Frédérick Bousquet a choisi d'être l'ambassadeur des apprentis

Parrain du dispositif "Les ambassadeurs pour l’apprentissage" lancé par l’Université régionale des métiers et de l’artisanat de la région PACA, Frédérick Bousquet était, vendredi, au campus de La Seyne à l’occasion de la Semaine nationale de l’apprentissage. Le champion de natation a prévu de poursuivre ensuite sa tournée des campus de la région pour se mettre, à chaque fois, dans la peau de ces jeunes apprentis façon «vis ma vie d’apprenti» pour découvrir les gestes des métiers de coiffeur, carrossier, boulanger...

L’objectif étant de mettre en avant cette filière attractive et d’excellence car avec un fort taux d'employabilité à la sortie comme l’ont démontré deux jeunes ambassadeurs du campus Noémie Lancellotta, 22 ans, et Nico Appert, 19 ans. "Nous représentons le CFA. Nous sommes comme une vitrine de l'établissement pour promouvoir l'apprentissage et aider les personnes qui ont besoin de conseils pour leur avenir. Nous sommes là pour leur faire découvrir les débouchés et les avantages du contrat d'apprentissage. C'est la voie de l'excellence."

Ces apprentis et anciens apprentis ambassadeurs des campus ont candidaté pour devenir les porte-paroles de leur établissement auprès de leurs camarades et du grand public. A noter qu’à l’heure actuelle, l’URMA PACA compte 7 CFA dont 4 dans le Var et forme plus de 6.000 jeunes du CAP au Bac+5 dans 8 filières d’excellence avec plus de 5.000 entreprises partenaires. Des entreprises soutenues depuis l'an dernier par une aide de 8.000 euros versée la première année lorsqu'elles engagent un apprenti dans le cadre de l'opération "Un jeune, une solution". Cette subvention s'étale jusqu'au 30 juin 2022 et les professionnels comme ces jeunes espèrent qu'elle s'étendra au-delà.