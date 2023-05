Pourquoi l’Afuzi lance le premier salon des entreprises de Toulon-est

Demain soir, les membres de l’Association foncière urbaine de la zone industrielle (Afuzi) ne vont pas mettre les petits plats dans les grands. Au menu, une paëlla géante et beaucoup de convivialité. "Si les gens peuvent échanger leurs cartes, c’est tout ce que je demande", explique Lionel Caparros, président depuis un an de cette vieille et grande dame – 630entreprises, 220hectares, créée en 1977 – après en avoir été trésorier. Il est même président de deux associations, celle des propriétaires fonciers, mais aussi Afuzi Entreprendre, lancée en 2019, dont le but est d’animer, de promouvoir et de développer cette vaste zone d’activités aux pôles diversifiés.

Agroalimentaire, transports, mais aussi commerce avec tout le centre commercial Grand Var, ou encore industries notamment chimiques, composent le paysage économique de ce secteur à cheval sur trois communes, La Garde, La Farlède et La Crau, bordé au sud par la voie ferrée Paris-Vintimille et au nord-est par l’autoroute. "Dès l’élection de la nouvelle équipe, j’ai produit ce manifeste qui s’inspire de celui de Réseau Entreprendre que je présidais jusqu’à récemment dans le Var", précise le fondateur et dirigeant d’Axiome, une PME tournée vers la défense et l’aéronautique, implantée à La Farlède depuis 2015.

Un territoire qu’il souhaite valoriser, en fédérant ses acteurs.

Vieilles querelles

En tournant la page avec de vieilles querelles préjudiciables au tissu économique local à ses yeux, comme en atteste une phrase sibylline du manifeste. "Nos actions sont co-construites avec les personnalités politiques élues sans aucune prise de position partisane dans notre comportement", indique le document.

Alors pour organiser son premier salon des entreprises, la petite équipe de l’Afuzi (quatre salariés), s’est débrouillée toute seule.

Les collectivités (TPM et la Région) seront bien représentées comme la Banque de France en tant qu’invitées d’un rendez-vous avant tout destiné à créer du lien entre les entrepreneurs du territoire.

"Il y aura des offre d’emplois affichées", souligne le président soucieux de répondre avec l’Afuzi aux préoccupations des quelque 600adhérents de l’association foncière et "seulement" 250 adhérents de sa sœur jumelle dédiée à l’animation.

"Notre action est de porter des actions efficaces avec des méthodes d’entrepreneur au développement économique de la ZI, de ses propriétaires, de ses dirigeants, de ses collaborateurs et de toutes les parties prenantes", précise encore le manifeste. Doté d’un solide budget grâce à l’adhésion obligatoire des propriétaires fonciers, l’Afuzi a ainsi les moyens d’être indépendante, et compte bien le rester.

Parler aussi aux collaborateurs

"Nous avons aussi une activité de location de salles pour les entreprises qui souhaitent organiser réunions ou séminaires, au sein de notre siège social basé à La Garde", détaille Lionel Caparros. L’Afuzi est également rémunérée par La Poste pour le service de distribution du courrier auprès des entreprises de la zone. "On gère aussi la distribution de tickets donnant accès à des tarifs avantageux de billetterie pour les salariés de nos adhérents, comme le ferait un grand comité d’entreprise. C’est un service que nous souhaitons développer car il faut aussi parler aux collaborateurs, leur rendre cette zone attractive."

Soit quelque 10.000 salariés à fidéliser, dans un contexte de tensions de recrutement dont les adhérents de l’Afuzi ne sont pas exempts.

L’association organise aussi régulièrement des déjeuners thématiques, pour répondre là encore aux préoccupations des entreprises de l’est-toulonnais.

"Par exemple, nous avons reçu le directeur général des services de la commune de La Garde afin qu’il explique la mise en place de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)."

Surtout l’Afuzi se veut ouverte aux autres zones pour créer de l’échange, et attirer, qui sait, de nouvelles implantations.

Une journée ouverte à tous le 16 mai à La Castille

Le premier salon de l’Afuzi affiche déjà complet. Cinquante stands seront installés sous chapiteau, occupés par des entreprises, tandis qu’en extérieur des concessionnaires seront aussi présents, tout comme la Sécurité routière. "Nous avons aussi un collectionneur de camions anciens." Dirigeants, salariés, demandeurs d’emplois, étudiants... L’entrée est libre pour tous. A 11heures, Jean Larroumets, le pdg d’Egerie, donnera une conférence sur la cybersécurité avant un temps apéro. Puis le repas sur inscription à partir de 18heures.

>De 8h30 à 18h, domaine La Castille à Solliès-Ville.

https://www.afuzi.fr/fr