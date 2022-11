Pourquoi la SATT Sud-Est est une arme de réindustrialisation massive

L’idée

Les Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) ont été lancées en 2011 dans le cadre du programme d’investissement d’avenir (PIA) de l’Etat visant à soutenir le monde de la recherche et à y encourager l’innovation.

La SATT Sud-Est a été l’une des premières à être créée en 2012. "L’initiative est partie du constat que la recherche publique en France est performante mais que son application l’est moins", explique Laurent Baly, président SATT Sud-Est et du réseau national SATT.

Le modèle

Les équipes de la SATT vont au devant des chercheurs et doctorants des universités, ou encore de l’Inserm et du CNRS, uniquement des institutions de recherche publique, pour les sensibiliser sur le caractère innovant de leurs travaux et en parallèle aident les entreprises pour qu’elles qualifient leurs besoins en innovation.

"Nous réalisons des diagnostics et on essaie de faire matcher les travaux des universitaires avec ces besoins." Cette démarche a conduit au dépôt de 600 actifs de propriété intellectuelle. "Il faut un marché potentiel et surtout que l’innovation ait un impact sociétal", insiste son président.

La plus-value

Pour un établissement de recherche, l’intérêt est de conserver la propriété intellectuelle. Pour l’entreprise, c’est l’opportunité d’accéder à une technologie en phase avec un besoin du marché.

Une fois le prototype développé, l’entreprise signe un contrat de concession de licence, mais les inventeurs demeurent propriétaires et reçoivent des retombées financières. "Contrairement à un contrat de collaboration où l’invention est co-déposée par l’industriel et l’inventeur ou alors appartient carrément à l’industriel."

L’investissement

La SATT Sud-Est a investi 40M€ en dix ans dans le soutien au transfert de technologie auprès de chercheurs. Il s’agit de fonds publics issus du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, du secrétariat général pour l’investissement et de la direction générale des entreprises, via Bpifrance.

En 2012, une enveloppe de 78 M€ pour dix ans a été allouée qui n’a pas été entièrement utilisée.

L’objectif

" Aujourd’hui, nous nous inscrivons pleinement dans la stratégie de réindustrialisation de l’Hexagone impulsée par le gouvernement. Le but est de conserver et d’identifier les savoir-faire en France donc il faut transférer le plus rapidement possible la connaissance vers le monde industriel. Nous sommes un acteur du plan France 2030. Il y a un enjeu de souveraineté nationale", précise Laurent Baly.

Les grandes étapes

En dix ans, 1.000 déclarations d’inventions ont été retenues qui ont donné lieu à 600 actifs de propriété intellectuelle et 200 maturations de projets, l’étape qui permet de transformer une bonne idée en un prototype répondant à un besoin identifié.

Il sera ensuite développé soit par une entreprise soit par le chercheur lui-même dans sa startup. 60% de l’activité de la SATT Sud-Est concernent la santé et les biotech mais pas seulement. On peut citer Roca Therapeutics à Nice, spécialisée dans la lutte contre les maladies oculaires. Tous ces projets devenus entreprises et même chiffre d’affaires, ont à l’origine été sélectionnés, à l’étape embryonnaire, par un comité de 14 personnalités indépendantes – sans conflit d’intérêt – et validés par le conseil d’administration de la SATT composé des organismes publics.



> www.sattse.com