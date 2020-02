Pourquoi La Parenthèse, à Nice, est un lieu qui vous veut du bien

Bien bouger, bien manger, bien être et bien vivre font partie de composantes essentielles du quotidien et il existe désormais un lieu où s’y exercer. La Parenthèse a été inauguré ce 13 février à Nice. Ce tiers lieu a été imaginé par Charlotte Walhain-Vibert, à la suite d’un burn-out qui l’a obligé à repenser son mode de vie après 20 ans de communication et de relation avec la presse dans les grands groupes.

Le défi

La Parenthèse est bien plus qu’un studio zen : Niçoise d’adoption, sa fondatrice y réunit toutes les activités qui l’ont aidée à surmonter le burn-out en y ajoutant du lien et de la transmission. On peut y pratiquer le yoga pour se réaligner, la boxe pour se libérer des énergies négatives, la sophrologie pour respirer, le TRX, le Burning Barre ou la gym par électrostimulation pour assouvir sa soif de nouveauté.