Le spécialiste de la truffe

Lui trouve qu’il avance piano et sano pour aller lontano.

Pourtant, avec 37 boutiques Signorini Tartufi ouvertes en nom propre et en franchise depuis décembre 2017, Frédéric Signorini ne chôme pas. Des points de vente partout en France mais aussi en Belgique et au Luxembourg qui, tels des écrins chics et sobres, n’ont qu’un seul objectif: mettre en valeur la truffe italienne.

Celle-là même que ses grands-parents cultivaient à Certaldo en Toscane avant de s’installer en France.

C’est d’ailleurs par amour pour ces derniers que l’entrepreneur basé à Mandelieu s’est lancé dans cette aventure. Ses boutiques d’une superficie comprise entre 20 et 40m2 sont un vibrant hommage "aux valeurs du travail bien fait, de la qualité et du respect qu’ils m’ont inculquées. Et une façon de perpétuer le nom de famille de Giuseppe et Giuseppina Signorini", souligne-t-il.

Chez Signorini Tartufi, on trouve quelque 140 références qui ont la truffe pour dénominateur commun: de l’apéritif aux douceurs en passant par les pâtes, risottos et autres huiles, vinaigres, digestifs... Sans oublier, bien sûr, la truffe fraîche noire, Bianchetto, d’été et la plus rare de toutes: la blanche.

Certaines recettes lui viennent de sa nonna [grand-mère, ndlr], les autres continuent à être élaborées en famille mais toutes sont fabriquées en Italie. Le concept ravit autant les papilles des clients que les potentiels entrepreneurs qui se verraient bien en franchisés Signorini Tartufi. "Nous croulons sous les demandes et nous en avons près de cent en attente à travers le monde." Mais piano, piano, dirait l’entrepreneur, il faut montrer patte blanche pour faire partie de la franchise.

Une question de personnalité

"Certes, l’emplacement est important ; on préconise aux futurs potentiels franchisés de prendre des points de vente en centre-ville ou dans des villages typiques, de préférence dans des rues piétonnes avec un flux touristique et local", concède-t-il. D’ailleurs, le responsable se rend à chaque fois sur place pour valider leur choix. "Mais c’est la personnalité de l’exploitant qui est primordiale. Il doit être un épicurien avec une appétence pour la truffe et un bon relationnel pour conseiller les clients."

Pour s’en assurer, l’enseigne lui demande de passer une journée en boutique "pour savoir si le concept lui correspond et surtout si lui, correspond à Signorini Tartufi!"

Si tel est le cas, il lui faudra investir quelque 100 K€ pour être franchisé: "Cela comprend un droit d’entrée de 15K€, une formation d’une semaine en boutique, l’accompagnement sur le plus long terme, le mobilier, le stock de démarrage, le logiciel de caisse mais aussi un possible réassort automatique de ses stocks... "

Et aussi oublier une partie de la publicité, la communication, l’animation des réseaux sociaux...

Reste à sa charge le local et les éventuels travaux. En échange, il a la sécurité d’une marque qui plaît aux clients. Pour preuve, le montant du panier moyen s’élève à 35/40€.

"Le chiffre d’affaires mensuel moyen d’un franchisé est de 25K€, contre 21K€ en 2018. Le chiffre d’affaires de toutes les boutiques est passé de 1M€ en 2018 à 5,53M€ en 2020 et on prévoit 7M€ cette année. Le franchisé peut espérer rentrer rapidement dans ses frais."

Jusqu’à 10 K€ de chiffre d'affaires, la franchise prend une commission de 200€ puis un faible pourcentage au delà de 10K€.

À venir en 2021 l’ouverture de boutiques aux États-Unis mais cela dépendra de la Covid. Discret comme sa nonna, le fondateur de l’enseigne est taiseux sur ses résultats. Tout au plus, admet-il une très belle progression en trois ans. En revanche, il est intarissable lorsqu’il aborde son projet de "création à Sarlat dans le Périgord d’un musée de la Truffe".

Un autre hommage à ses grands-parents.