Pourquoi Geox, le champion de la chaussure qui respire, se lance dans la Formule E

On peut trouer ses semelles et mener, sans sueurs froides, une carrière pied au plancher. C’est du moins la success-story à l’italienne de Mario Moretti Polegato, inventeur de la fameuse "chaussure qui respire" et président-fondateur de la marque Geox.

Une invention dont la légende veut qu’elle ait germé à l’issue d’une randonnée dans le cagnard du Nevada, alors que Mario y vantait les mérites du prosecco familial.

Des pieds qui transpirent? Et pourquoi pas percer la semelle pour l’aérer, et ainsi améliorer le confort et la performance ? Près de trente ans plus tard, l’idée, simple, a fait son chemin au point de faire de Mario Moretti Polegatto l’une des plus grandes fortunes du monde, la 350e en 2006 selon Forbes. Il faut dire qu’entre-temps, le concept de la semelle s’est étendu aux vêtements, au lifestyle.

Les idées les plus simples ne sont-elles pas les meilleures ? De même pour les slogans les plus percutants. Geox fait ainsi référence à "Geo", la terre, quant au "X", il revêt le sens de l’innovation.



Un savoir-faire et une vision que Mario Polegato a souhaité mettre au service de la Formule électrique en s’associant, fin 2018, avec l’écurie américaine Dragon.

Drôle de trajectoire direz-vous? Pas tant que ça. "Geox est un succès de mode car nous sommes italiens, mais c’est avant tout un succès technique. C’est ce qui m’a inspiré dans cet investissement, car nous pensons que les voitures électriques représentent l’avenir. Nous sommes des techniciens et nous pouvons aider avec notre vision."

"La compétition amène l’innovation"

Celle d’un monde meilleur, presque utopique mais, Mario Polegato en est persuadé, fidèle aux aspirations d’une grande majorité de ses contemporains. "L’une des principales raisons de notre arrivée en Formule E, c’est le concept de durabilité. Quand nous pensons à nos villes, nous pensons à la pollution de l’air et à nos enfants qui montent dans des bus qui laissent une grande fumée derrière eux. Il y a aujourd’hui une dénonciation dans le monde entier, des gens qui protestent pour protéger l’environnement. Nous voulons arriver à un monde meilleur avec des villes sans bruits où l’air est pur, comme dans une forêt."

Une quête entrepreneuriale et philanthropique mise en vitrine grâce à la Formule E. "Le moteur électrique a encore besoin d’être développé du point de vue de l’autonomie et de la charge des batteries mais, dans l’automobile, la compétition amène l’innovation. Beaucoup de monde aime la Formule E pour le divertissement mais elle permet aussi de chercher et développer un outil parfait."

"La première page d’un livre où l’histoire est différente"