Pourquoi EA Pharma accélère à l’international

Dans le portefeuille du groupe mouginois EA Pharma, des marques comme Granions, Chondrosteo, EAFit, Punch Power, Foucaud, Oligostim, Oligosol qui seront bientôt rejointes par Super Alimentos, Botanical Bio, Vital Pur – pour n’en citer que quelques-unes – de l’Espagnol Drasanvi.

La holding azuréenne qui développe des médicaments d’oligothérapie, des compléments alimentaires, des cosmétiques et des produits de nutrition sportive est en négociations exclusives pour prendre 60% de l’Ibère positionnée sur le secteur nutraceutique et qui réalise 15M€ de chiffre d’affaires.

Motus et bouche cousue sur le montant de la cession mais « Le closing aura lieu en octobre, précise Thierry Verne, pdg d’EA Pharma qui gardera les 200 salariés de Drasanvi ainsi que son fondateur et dirigeant Oscar Lopez.

Ambition européenne

Ce rachat – le cinquième en autant d’années – n’est qu’une étape supplémentaire dans la stratégie de croissance externe du groupe mouginois qui veut poursuivre son expansion à l’international.

Son ambition: "Devenir l’un des leaders européens de la santé et de la nutrition naturelle. Avec respectivement 25% et 50%, nous sommes déjà numéros 1 du marché français de l’oligothérapie et de la nutrition sportive en pharmacie. Nous sommes aussi dans le top 10 des laboratoires de compléments alimentaires."

Si la holding est présente dans 35 pays dont l’Afrique francophone et en Asie, elle ne réalise que 10% de son chiffre d’affaires à l’export, "ce qui est peu pour une société de 200salariés", admet Thierry Verne qui a intégré la société en janvier 2020.

Pour atteindre son objectif de 30%, elle veut s’attaquer à l’Europe continentale, notamment l’Italie, l’Allemagne et l’Angleterre où les marchés sont gigantesques. "Début 2022, on prévoit aussi d’ouvrir dans 400 pharmacies en Roumanie et d’avoir un distributeur en Pologne qui est le 5e marché européen des compléments alimentaires. On avait besoin de se renforcer pour devenir un acteur européen. D’où Drasanvi. Cette acquisition coche beaucoup de cases car l’entreprise partage notre base ADN: un laboratoire sérieux, innovant avec des produits de qualité supérieure, une équipe de R&D, des usines et sites de production et il s’adresse aux pharmaciens et parapharmaciens comme nous."

Mais pas que... car l’Espagnol est également présent dans les magasins bio, ce qui "donne une nouvelle corde à notre arc", se ravit Thierry Verne.

Avec ce rachat, EA Pharma qui est détenue par le fonds d’investissement Motion Equity Partners anticipe un fort développement: "L’objectif d’ici trois à quatre ans est d’atteindre les 100M€. En 2021, EA Pharma historique a réalisé un chiffre d’affaires de 52M€; nous prévoyons 60M€ en 2022 auxquels s’ajouteront les 15 ME de Drasanvi, soit 75M€."

Feuille de route

Pour trouver les 25 M€ restants, le pdg est serein. Sur sa feuille de route, figurent deux leviers très clairement définis: l’acquisition externe et cinq axes de croissance organique. À commencer par "Développer au maximum l’oligothérapie en visant principalement les pharmaciens et les parapharmaciens. C’est notre cœur de business."

Ensuite, Thierry Verne mise sur le sell-out, c’est-à-dire, "développer les ventes de nos revendeurs par du merchandising et de la formation pour transformer les équipes officinales en ambassadrices de nos marques". L’innovation, troisième levier de croissance, est "très importante et nous mettrons en place des synergies avec Dransavi pour concevoir des produits de qualité".

Et de continuer, "Nous renforcerons également notre présence sur le digital qui n’est pas qu’un canal de vente. Les consommateurs, de plus en plus avertis, y cherchent de l’information. A nous, de la fournir car cela participe à la notoriété de nos marques."

Enfin, EA Pharma table sur l’export, notamment digital. Il a ouvert en août un site crossborder en Chine sur Timol Global [propriété d’Ali Baba, ndlr] qui lui permet de vendre directement aux consommateurs. Et se développe en parallèle en Angleterre, Italie, Espagne sur Amazon.

Le groupe n’oublie pas pour autant la croissance externe mais se laisse "le temps pour avoir une intégration de qualité des équipes de Drasanvi. D’ici 18 mois, on ne s’interdit pas d’y réfléchir si des opportunités se présentent..."

www.ea-pharma.com/