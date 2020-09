Pourquoi ces femmes sont-elles appelées à vivre une aventure entrepreneuriale collective en mer

En 2019, parmi 50 candidatures, 14 femmes, âgées de 24 à 60 ans, venant de toute la France et d'Europe, ont participé à la première édition de ce programme d'accompagnement, clôturé par 15 jours de navigation sur un voilier écologique en Méditerranée.



Objectif: aider ces femmes à développer leur projet de création d'entreprise ou d'association autour de l'environnement par de la formation et du coaching sur la terre ferme, avant de leur faire vivre une aventure humaine et maritime unique.



Tout en profitant de ces deux semaines pour, à chaque escale, partager et transmettre auprès des scolaires et du public des messages de sensibilisation à la protection de l'environnement.

24 femmes sélectionnées cette année

Cette année, le dépôt des candidatures débutera le 21 septembre jusqu'au 31 octobre. Cette deuxième édition sélectionnera 24 femmes.



"Même si on fait rayonner l'événement depuis Marseille, j'aimerais qu'il y ait de la diversité d'âge et de régions, au national et à l'international. L'idée est de révéler et développer le potentiel de ces femmes pour en faire des ambassadrices et entrepreneuses qui vivent de leur métier pour protéger l'environnement. L'an dernier, on a eu des journalistes, des architectes, des ingénieures agronomes...", explique Déborah Pardo.

Ces cinq week-ends de formation s'adressent autant aux femmes et aux étudiantes qui cherchent à monter leur startup ou leur association pour proposer concrètement des solutions visant à protéger la planète, qu'aux salariées d'entreprises qui désirent porter un projet environnemental ou une stratégie RSE en interne.



Après ces week-ends en présentiel qui se dérouleront autour de Marseille, chacune d'elles embarquera sur un voilier pour "se révéler, agir concrètement pour l'environnement, se reconnecter à soi..." Ce qui fut le cas l’an dernier.

Escales à Nice et Monaco

En juin prochain, le port de Marseille verra partir trois voiliers pour des destinations différentes: l'Espagne, la Corse, et, pour la première fois, Monaco et l'Italie, avec des escales prévues à Porquerolles, Nice et Monaco.



Et si des discussions sont déjà en cours, Déborah Pardo lance un appel: "Nous cherchons des villes pour nous accueillir et des responsables de parcs nationaux, de laboratoires de recherche, de gestionnaires de ports, des associations locales... pour participer à nos ateliers d'intelligence collective afin de faire émerger des problématiques et des solutions communes."

Appel aux sponsors et mécènes

Un appel est aussi lancé aux propriétaires de voiliers pouvant accueillir jusqu'à huit femmes à bord, ainsi qu'aux sponsors, partenaires, mécènes qui deviendront mentors de ces femmes et qui seraient intéressés par cette aventure collective.



Objectif d'ici cinq ans: "Donner plus d'ampleur à cet événement, solidifier nos liens en France et développer des antennes dans toutes les villes du pourtour méditerranéen."

Retrouvez l'ensemble du programme et tous les renseignements complémentaires sur: earthship-sisters.fr