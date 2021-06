Pourquoi ça swingue pour le Golf Old Course de Mandelieu?

"Je ne gère pas un golf, je cultive un jardin avec amour, passion et bienveillance. Un jardin extraordinaire sur un site remarquable." Jean-Stéphane Camerini, propriétaire et directeur du golf Old Course de Mandelieu-la-Napoule racheté en famille en 1997 par son père Francis Camerini, sa mère Elisabeth et son frère Jean Dominique, joue dans la catégorie "Passionnés". Ce Niçois, golfeur et supporter de l'OGC Nice, a une autre conception de l’expérience golf. Bien sûr, au sein des 76 hectares de propriété situés en cœur de ville, il y a des parcours pour golfeurs amateurs ou professionnels. Mais il y a aussi, une boutique de vêtements et matériels, un club junior, un restaurant, une salle de séminaire, un lieu de réception couvert (La Grange). Et depuis le 10 juin, le BAC est ouvert: un espace extérieur lounge, aménagé au bord de la Siagne.

Le BAC, nouveau bar lounge

On y accède en voiturette depuis le golf, ou en bateau par la Siagne. Un bar vous attend, à votre service avec une restauration apéritive à déguster dans des carrés privatifs, conçus sur mesure par la Mouansoise Sepalumic. 150 à 200 personnes peuvent y être accueillies, tous les jeudis, avec DJ et arche lumineuse dans un chic des plus modernes.

Est-ce qu’on n’est pas un peu loin du fairway, du green et du sable? "C’est exactement ce qui nous démarque des autres clubs de la région. Nous sommes une famille, explique le président. Clients, salariés, partenaires, tout le monde doit se sentir ici comme à la maison. C’est pourquoi nous leur proposons de vivre différentes expériences, ici, au Old Course."

Du haut de sa pelouse impeccable, entretenue par douze jardiniers salariés de la structure, le golf de Mandelieu fête cette année ses 130 ans. Et il ne les fait pas. "Justement parce que nous avons dépoussiéré l’image du golf et proposer un art de vivre", ajoute simplement Jean-Stéphane Camerini.

Pas besoin d’être golfeur, ni même d’aimer le golf pour louer l’un de ces espaces. Entreprises, membres ou particuliers peuvent réserver ce lieu d’exception. Une opération pour ramener de la clientèle après une année Covid compliquée? Même pas. "En 2020, malgré un golf fermé, un restaurant éteint et des soirées inexistantes, nous avons enregistré 120 membres supplémentaires. Ce qui ne nous était jamais arrivé."

Une famille

Magicien Jean-Stéphane Camerini ? Non plus. Pour lui, rien n’arrive au hasard. Après les deux épisodes d’inondation de novembre puis décembre 2019 qui ont fortement ravagé son site, il a retroussé les manches de son polo.

"Mais pas seul ! Tout le monde est venu nous aider. Nos salariés, nos membres, leurs amis, nos clients, tout le monde a participé à remettre le golf sur pied. Mais en décembre, deuxième catastrophe naturelle et là, ça a été plus compliqué. On a travaillé autrement. On a tout fait pour minimiser les impacts d’un éventuel futur nouvel épisode climatique. Et en mars 2020, Covid pour toute la planète..."

Encore un coup dur après tant d’efforts. S’il concède avoir été bien aidé par l’État, il avoue qu’ "un golf sans golfeurs, c’est triste". Homme de challenge, résilient, il n’a lâché ni ses clients ni ses salariés et les réunissait, dès que les conditions sanitaires le permettaient, autour d’un brasero convivial dans cet espace désormais baptisé le BAC et aménagé avec goût, fort d’un investissement de 200.000 euros. "Dans les mauvais moments, nous savons aussi être présents." Entre gazon verdoyant et rivière apaisante, on comprend que nombre de réservations soient déjà enregistrées. "Depuis 24 ans que nous avons racheté ce golf, je ne sens pas l’usure. J’ai l’impression que nous écrivons une nouvelle histoire chaque jour", ajoute le patron.

Stadium d’excellence

L’année dernière, son frère décède. "C’est évidemment mon plus gros coup dur et une obligation à prendre un peu de hauteur, se rendre compte." En mémoire de Jean-Dominique, le Stadium d’excellence, centre d'excellence et de performance est en train de voir le jour. Un practice sur herbe de 400 mètres de long, le long du Riou, sera le fer de lance de l'institution Old Course et de ses ambitions sportives. Premiers swings en septembre aux côtés de grands noms de la discipline, comme Victor Dubuisson ou Diana Luna, rejoints récemment par les pros Jérôme Lando-Casanova, Lucrezia Colombotto Rosso et Nicolas Peyrichou.

Au Golf Old Course, la diversification porte ses fruits, tant en termes de chiffres que de retours positifs de la clientèle. L’activité golf représente 40% du chiffre d’affaires, affiché à 4,5 millions d'euros en 2019, le restaurant 30% et l’événementiel autant.

42 salariés font tourner la machine mandolocienne qui s’est enrichie il y a deux ans d’un consultant de prestige: Alejandro Reyes (Ryder Cup 2018) en visite chaque mois pour parler stratégie avec le propriétaire. Au Old Course de Mandelieu, plus rien de old, tout est rénové, redoré, pour donner une autre vision du golf, sans jamais oublier ses racines. Beau parcours donc pour cet établissement aux 50 000 visiteurs annuels, l’un des plus fréquentés d’Europe. À ceux qui pensent que Jean-Stéphane Camerini joue hors limites, détrompez-vous, l’approche est des plus précises.